Kako u 'Survivoru' održavaju higijenu? Marko Braić objasnio: 'Nosiš iste gaće cijelo vrijeme...'

Marko Braić (34), glumac i jedan od sudionika ove sezone 'Survivora' odgovarao je na društvenim mrežama na pitanja svojih pratitelja. Zanimalo ih je dosta toga o njegovom iskustvo u tom showu, pa tako i u kojoj je nagradi najviše uživao. Marko je otkrio da je jedna od najdražih bila pizza.

- Priželjkivao sam je od samog početka i morali smo jednostavno osvojiti tu nagradu. Na kraju sam osvojio dva boda na tom poligonu i pizza nije mogla biti slađa - rekao je.

Što se tiče najtežeg poligona, Marko je rekao da mu je bio onaj s polijevanjem loptica na bačvama, a najdraži mu je bio poligon u kojem su se natjecali za palačinke.

Foto: Nova TV

- Sadržaj tog poligona je bio fantastičan, od kopanja po pijesku, gađanja da dobijemo šifru, otvaranje vrata... Bilo je toliko raznih elemenata koji su me oduševili - ispričao je.

Naravno, među pitanjima nije izostalo ni onih o međuljudskim odnosima u samom plemenu. 'Najjače mi je što žutima ništa ne radiš, a veliki si im trn u oku, pogotovo Liz', napisao je jedan od pratitelja.

- Živjeli, šta ćeš - kratko je samo to prokomentirao Marko.

A mnoge gledatelje često zanima i kako natjecatelji u kampu sve to vrijeme koje se natječu uspiju održavati higijenu te su neki iskoristili ovu priliku kako bi Marka pitali i o tome.

Foto: NOVA TV

- Ti rituali su izgledali zanimljivo. Svako jutro bih se umivao u miru, pijeskom bih si oprao pazuhe i intimne dijelove, pa tijelo... To je zapravo to. Nosiš iste gaće cijelo vrijeme, čarape... Imali smo pet pari gaća i pet pari čarapa, vrlo brzo su mi ostale samo jedne. To je bilo to, ali ne možeš uopće vjerovati kako je nama to sve postalo normalno. I ne žudiš za ničime, barem ja nisam - rekao je.

Marko je komentirao i ispadanje Srđana iz zelenog tima te rekao da ga je to iznenadilo.

Foto: NOVA TV

- To je baš bio tarantinovski scenarij u kojem je Nina izašla kao Uma Thurman iz Kill Billa. U tom trenutku ti ne znaš 'zelene' kao ljude, nismo s njima mogli komunicirati. Ne mogu na osnovu poligona ili vijeća reći tko je kakav. Ja sam ih poštivao jednako. To je takva igra - objasnio je.

A što mu je bila najteža stvar u showu? Marko je objasnio da se inače voli maknuti od ljudi koji mu ne odgovaraju, no da mu je tamo to bilo nemoguće i ujedno najteža stvar.