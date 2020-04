Kakva promjena: Od Kristine Mandarine do Kristine Jagode

U listopadu prošle godine javnost je prvi put čula za Kristinu Penavu (21), atraktivnu prodavačicu mandarini. U samo nekoliko sati djevojka je postala pravi hit na društvenim mrežama, a na štand u Bestovju jurili su muškarci iz svih krajeva Hrvatske.

Odmah je organizirana i ekskurzija busom po mandarine kod Kristine, a sve s ciljem kako bi ljudi uživali u prirodnim i neprskanim mandarinama. Dobro, možda su postojali i neki drugi razlozi.

- Ma ja vam sam prodajem mandarine i nisam htjela nikakvu popularnost. Ljudi svašta komentiraju, pišu kako to radim radi Instagrama i slično, no to nema veze ni s čim - rekla nam je Kristina na početku svoje karijere.

Od prve objave u 24sata, Kristinu je zapratilo preko 70 tisuća ljudi na društvenim mrežama, a kako je popularnost rasla, prodavačica je počela objavljivati provokativne fotografije, a profil je 'zatrpala' brendiranim krpicama. No, kasnije se ispostavilo da se radi o lažnjacima. Sudeći po komentarima, taj podatak nije smetao njezinim pratiteljima.

- Nemam za original jer radim častan posao! A ne bavim se kriminalom i ostalim krivičnim radnjama pa da nosim original. Svaka čast pojedincima. Hvala - iskreno je rekla Kristina.

Ni neke javne osobe nisu ostale imune na Kristinu Mandarinu. Nedugo nakon što je djevojka postala viralni hit, oglasio se i Siniša Vuco (48).

- Želim raditi pjesme Kristini Mandarini! Ona treba biti pjevačica i ima najbolje moguće ime. Daj Bože da ima sluha i da zna pjevati, ostalo je moja briga oko produkcije. U svakom slučaju želim je angažirati makar za video spot - rekao nam je Vuco.

Njezina popularnost se proširila i na druge zemlje. Kristina se na društvenim mrežama pohvalila kako su se turski mediji raspisali o njoj.

- Glavna vijest danas u Turskoj. Poznata sam i tamo - napisala je Kristina uz fotografiju na kojoj je članka.

Portal Ekşi Sözlük napisao je članak o njoj naslova 'Djevojka koja prodaje mandarine u Hrvatskoj'. Tekst nije dug, a govori o tome kako Kristina prodaje na štandu uz cestu i da je se može sresti dok se putuje Hrvatskom. Također, ističu kako je vrlo popularna u svojoj zemlji, a uz članak su priložili video koji je jedan hrvatski medij snimio o Kristini.

I za kraj. Sretna vijest za sve ljubitelje jagoda. Jer Kristina Mandarina ove sezone postaje Kristina Jagoda. Ne, brinite i dalje je na istom štandu.

