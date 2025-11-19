Obavijesti

Show

Komentari 4
VITKA FIGURA

Kakva senzacija! Naša Laura je prošetala u bikiniju na izboru za Miss Universe! Pogledajte je

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kakva senzacija! Naša Laura je prošetala u bikiniju na izboru za Miss Universe! Pogledajte je
7
Foto: Screenshot

Ranije je predstavnica Hrvatske Laura Gnjatović oduševila kada je prošetala u nacionalnom kostimu koji je izradio Juraj Zigman, a u nastavku natjecanja je pokazala vitku figuru u bikiniju

Laura Gnjatović, aktualna Miss Universe Hrvatske, predstavlja Lijepu Našu na izboru za Miss Universe u Tajlandu. Tamo je stigla već prije par tjedana i odmah je postala senzacija i jedna od favoritkinja.

Iako će se finale održati u petak, kandidatkinje ovih dana imaju nekoliko natjecanja - a u srijedu su već prošetale u nacionalnim kostimima. 

IZBOR ZA MISS UNIVERSE FOTO Gusari, leptiri, vukovi i perje: Ovo su nacionalni kostimi misica, pogledajte našu Lauru
FOTO Gusari, leptiri, vukovi i perje: Ovo su nacionalni kostimi misica, pogledajte našu Lauru

Naša Laura je tako prošetala u Zigmanovom kostimu koji je predstavljao plemenitu perisku. 

Nakon toga su ljepotice imale još jedno natjecanje u kojem su prošetale u bikinijima i pokazale svu svoju ljepotu. 

Foto: YouTube/screenshot
ZIGMANOV DIZAJN ANKETA Sviđa li vam se kostim naše misice Laure Gnjatović?
ANKETA Sviđa li vam se kostim naše misice Laure Gnjatović?

Impresionirala je u zelenom bikiniju, a oko struka je imala i ukras koji je dodatno naglasio njezinu vitku figuru. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Meri Goldašić: Da, razvodim se!
KRAJ BRAKA

Meri Goldašić: Da, razvodim se!

Influencerica je na svojim društvenim mrežama objasnila kako do razvoda nije došlo zbog 'jedne velike stvari', nego 'puno malih trenutaka'...
Sudac Miss Universea podnio ostavku: Tvrdi da je Top 30 misica unaprijed odabrano
'improvizirani žiri'

Sudac Miss Universea podnio ostavku: Tvrdi da je Top 30 misica unaprijed odabrano

Glazbenik Omar Harfouch povukao se iz žirija izbora za Miss Universe samo tri dana prije finala 21. studenoga. Tvrdi da je tajni odbor za odabir bio “sastavljen od osoba s potencijalnim ozbiljnim sukobom interesa”
Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...
POZNATA INFLUENCERICA

Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...

Popularna influencerica Meri Goldašić (31) je potvrdila da se razvodi. Javnost ju je upoznala u showu 'MasterChef', gdje je pokazala svoje kulinarske sposobnosti, a od tada je prilično promijenila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025