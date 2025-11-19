Ranije je predstavnica Hrvatske Laura Gnjatović oduševila kada je prošetala u nacionalnom kostimu koji je izradio Juraj Zigman, a u nastavku natjecanja je pokazala vitku figuru u bikiniju
VITKA FIGURA
Kakva senzacija! Naša Laura je prošetala u bikiniju na izboru za Miss Universe! Pogledajte je
Laura Gnjatović, aktualna Miss Universe Hrvatske, predstavlja Lijepu Našu na izboru za Miss Universe u Tajlandu. Tamo je stigla već prije par tjedana i odmah je postala senzacija i jedna od favoritkinja.
Iako će se finale održati u petak, kandidatkinje ovih dana imaju nekoliko natjecanja - a u srijedu su već prošetale u nacionalnim kostimima.
Naša Laura je tako prošetala u Zigmanovom kostimu koji je predstavljao plemenitu perisku.
Nakon toga su ljepotice imale još jedno natjecanje u kojem su prošetale u bikinijima i pokazale svu svoju ljepotu.
Impresionirala je u zelenom bikiniju, a oko struka je imala i ukras koji je dodatno naglasio njezinu vitku figuru.
