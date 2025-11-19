ANKETA Sviđa li vam se kostim naše misice Laure Gnjatović?

Hrvatska kandidatkinja za Miss Universe, Laura Gnjatović, modnom je pistom prošetala u zanimljivoj kreaciji u sklopu natjecanja u nacionalnim kostimima. Svoje obožavatelje oduševila je srebrnom kombinacijom, inspiriranom plemenitom periskom, s potpisom Jurja Zigmana.

Laura, koja se među ostalim kandidatkinjama istaknula svojim spretnim, elegantnim hodom i predivnom osobnošću, na svom je Instagram profilu podijelila i video svog 'nastupa'. Ispod objave ubrzo u se počeli nizati komentari impresioniranih obožavatelja hrvatske misice.

'Bože kakva žena!', 'Naša lipa Zadranka naša dika, naša kraljica', 'Savršena', 'Svaka ti čast, naš ponos. Besprijekorna svaku sekundu natjecanja', 'Bez konkurencije', 'Morala sam gledati nekoliko puta, imala sam osjećaj gledam utjelovljenu umjetnost', 'Ima ono što je potrebno da postane Miss Universe', samo su neke od riječi kojima su fanovi opisivali ovu 23-godišnju ljepoticu.

U komentarima se oglasio i dizajner srebrne kreacije, Juraj Zigman, u kojoj je Laura oduševila obožavatelje. 'Bravooooooo Laura', napisao je službeni profil brenda ovog dizajnera, a pratitelji nisu propustili priliku pohvaliti i njegovo djelo.

Foto: Athit Perawongmetha

U sklopu natjecanja u nacionalnim kostimima, gledatelji su mogli vidjeti mnoge kreativne kostime kandidatkinja iz raznih zemalja. Neki su od njih bili prilično ekstravagantni, a sadržavali su motive poput vuka, ptica, čarobne svjetiljke, leptira, ali i mnoštvo perja i blještavila.