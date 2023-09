Kakvi crtići, samo kuhača: Djeci će sin Jamieja Olivera pokazati sve potrebne kulinarske trikove

Vjerojatno bi mnogo roditelja poželjelo da ih djeca ponekad zamijene u kuhinji, ali malo kome od njih bi palo na pamet da im 12-godišnji sin pokrene svoj kulinarski show. No, nitko od njih nije 'Goli kuhar'.

Buddy (12), sin poznatog kulinarskog majstora, Jamieja Olivera (48), krenuo je očevim stopama. Kako piše Daily Mail, dječak će na BBC-u imati svoju emisiju gdje će ostalu djecu poučavati kulinarskim trikovima.

Ne samo to, Buddy već ima i svoj YouTube kanal, pod nazivom 'Cooking Buddies', a popularan je i na Instagramu.

- Buddy je prikupio sva tatina iskustva i iskoristit će ih u vlastitoj kuharskoj emisiji. Jamiejevi obožavatelji ga već dugo traže da potakne sina na vlastitu emisiju u kojoj će njihova djeca uživati - ispričao je izvor.

Na YouTube kanalu već ima preko 130 tisuća pretplatnika, a u emisiji će mu se priključiti i neka druga djeca, koju će učiti kuhati. Isprobavat će nove recepte i davati najvažnije savjete koje početnicima trebaju. Ipak, čini se da se otac neće miješati, već će sve prepustiti sinu.

- Buddy je zvijezda serije. Jamie želi da se njegov sin dokaže televizijskoj publici, a ne samo da živi od obiteljskog imena. Pokazat će svoje tehničke vještine i one predstavljanja, što bi mu, sudeći po videima koje je snimao, trebalo doći prirodno - dodao je izvor.

Ranije ove godine Jamie je govorio da ne želi da mu sin bude 'nepo-beba', već da sam zaradi svoj kruh, pa ako, želi i postane kuhar. Dodao je da Buddy ima još dovoljno vremena da odabere svoju karijeru, ali da je već s deset godina znao filetirati skušu.

- Nije to zato što je on posebno dijete, već zato što su djeca briljantna i kad ponove stvari nekoliko puta, postaju dobri u tome - bilo da se radi o kriketu, boksu ili gimnastici, On je slučajno imao skušu u ruci i pripremio ju je za svoga brata Rivera, divnu, hrskavu, ne možete to samo tako napraviti - rekao je.

Sa suprugom Juliette Norton (48) vjenčao se 2000. i zajedno imaju petero djece, Poppy (21), Daisy (20), Petal (14), Buddyja (12) i Rivera (6).