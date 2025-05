Kakvo tijelo Salma (58) ima! U mini bikiniju pozirala za časopis

Tko kaže da godine određuju ljepotu? Glumica Salma Hayek (58) upravo je pokazala suprotno. Ovih dana osvanula je na naslovnici američkog časopisa Sports Illustrated i u kupaćem kostimu pokazala da stil, samopouzdanje i privlačnost nemaju rok trajanja.

- Sjećam se kad sam bila mlada i zgodna, gledala sam ovaj časopis. Htjela sam vidjeti tko je novi prekrasni model, nova djevojka tog vremena. I nikad mi nije palo na pamet da bih mogla biti na toj naslovnici jer ostali nisu izgledali kao ja. Moje tijelo nije nužno tip modela i nikad nisam mislila da je to moguće. A da se to dogodi kad imam 58 godina? To je stvarno šokantno - rekla je glumica u emisiji 'Today' sa Savannah Guthrie.

Časopis Sports Illustrated izlazi od 1964. godine, a tijekom godina 'Swimsuit' broj postao je svojevrsni kulturni fenomen. Prikazuje modele, sportašice i druge slavne u kupaćim kostimima na egzotičnim lokacijama diljem svijeta.

Foto: Instagram / PROMO

Prije dvije godine TV zvijezda Martha Stewart (83) ušla je u povijest kao najstariji model na naslovnici.