Kaliopi slomljena nakon velike tragedije u Makedoniji: Taj klub smrti nije trebao niti postojati!

Velika tragdija pogodila je Sjevernu Makedoniju nakon što je u noći sa subote na nedjelju izbio požar u diskoteci u gradu Kočani. Najmanje 59 ljudi izgubilo je živote, dok je 155 njih ozlijeđeno. Klub je u trenutku nesreće bio pun, 500 osoba bilo je unutra, iako je prodano svega 250 karata. Makedonska pjevačica Kaliopi izjavila kako je tuga zavila cijelu zemlju.

Pokretanje videa... 04:34 Kočani: Tuga i bijes u Kočanima nakon požara koji je odnio 59 života | Video: 24sata/reuters

- Ove tužne vijesti su nas sve potresle. Veliki je i revolt kod građana jer smo nemoćni. Ovo je velika katastrofa koja se dogodila. Svi smo pogođeni. Nažalost zbog upotrebe pirotehnike i korumpiranog sustava, taj hangar jer radio i kao noćni klub, nije imao nikakve dozvole, nije se predvidjela nikakva protupožarna evakuacija, nije bilo sistema za gašenje požara. Taj klub smrti uopće nije trebao postojati. Ovo je proizašlo iz neznanja, korupcije i popustljivosti - rekla je za IN Magazin.

Foto: Bojan Petrovic

Među poginulima su i članovi popularnog makedonskog DNK benda. Osmorica članova benda, uključujući fotografa, tonca, gitarista, basista, bubnjara, klavijaturista te jednog od pratećih vokala, izgubila su živote u požaru.

- Duboko suosjećam s obiteljima koje su izgubile svoju djecu. Članove banda sam poznavala jako dobro. Andrej i Pančo su bili moji prijatelji i jedan od pratećih vokala koja je preminula i Ana koja je na svu sreću preživjela su nekad bili i dio mog banda. Pjevale su sa mnom - izjavila je pjevačica.

Foto: Instagram

Istaknula je koliko je DNK bend bio popularan i voljen. Prije dvije godine osvojili su, kako je kazala, priznanje za najpopularniju grupu na dodjeli Zlatna Bubamara, a prošle godine njihov hit proglašen je pjesmom godine. Posebno su bili omiljeni među mladima, osobito tinejdžerima od 14 do 25 godina.

- Gdje god su išli pomagali su na neki način. Prošle godine su prodali nagradu zlatna Bubamara za jednog dečka koji je trebao liječenje. Dobili su 20 tisuća eura i skoro svakog mjeseca su išli kod nekih siromašnih ljudi da pomažu i da im izgrade kuće - rekla je Kaliopi.

Pokretanje videa... 00:50 Slomljeni kolege nakon tragične smrti vozača hitne za 24sata: 'Bio je ljudina, tu noć nije stao' | Video: 24sata/Video

S tugom je ispričala kako je pjevač DNK benda, Andrej Gorgieski, izgubio život upravo zbog svoje humanosti i plemenitosti.

- Uspio je izaći ispred diskoteke, ali je ušao pomoći spasiti malu djecu, ali je to trajalo 15-ak sekundi, kako je ušao, toksični zrak ga je ubio. Ta njihova glazba je imala utjecaj i učinak na mlade, ali to su prije svega bila dva dobra mladića, dobra srca, jednostavno plemeniti, i to je iznad svega. Biti čovjek je iznad svega - zaključila je Kaliopi.

Beograd: Kaliopi je održala koncert u dvorani MTS | Foto: Zorana Mandic/ATAImages/PIXSELL