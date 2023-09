Kamerman 'MasterChefa' žiriju skuhao jelo i osvojio pregaču: 'Mama, ja sam vrhunski kuhar'

Foto: NOVA TV

U MasterChefu nikada dosta iznenađenja, a jedan veliki preokret priredio je kamerman Jakša Jukica (34) koji je za vrijeme snimanja emisije zaključio da bi se i on mogao okušati u kuhanju, pa je stao za kuhinjski pult i žiriju pripremio hobotnicu. Foto: Luka Dubroja - Mislim da mom jelu ništa ne može poći po zlu. Samo skuhaš hobotnicu, pomiješaš s krumpirima i to je to - rekao je te dodao: - Ja sam spreman za MasterChef, a je li MasterChef spreman za mene, to samo nebo zna. Njegova hobotnica bila je ukusna. Ipak, 'ne' je dobio od Melkiora, a od ostalih članova žirija 'da', što ga je potaknulo da zaključi: 'Mama, ja sam vrhunski kuhar'. Foto: Luka Dubroja Na audiciji se predstavio i David Divjak koji već dugo živi u Njemačkoj sa svojom obitelji, a priliku za povratak u Hrvatsku vidi u sudjelovanju u MasterChefu. David je odrastao u jednom malom selu kod Đakova u velikoj obitelji. Nakon završene škole i nekoliko sezona rada na moru, odlazi u Njemačku gdje je radio u fast food restoranima. Već dugo mašta o MaserChefu kojeg vjerno prati i želi postati bolji kuhar. Rano je postao otac i mnogo mu vremena u danu odlazi na posao kako bi priskrbio za svoju obitelj, pa dosad nije imao prilike za edukaciju. Nada se da će MasterChef biti njegova prilika ne samo za usavršavanje, nego i prilika da se vrati kući, svojoj rodnoj kući u Gašincima. Foto: NOVA TV - Nisam napravio ono što inače radim, jer mislim da je MasterChef više od čevapa i pljeskavica - objasnio je David. Iako je i on od Melkiora dobio 'ne', ostala dva člana žirija dala su mu prolaz. - Jelo nije dostojno MasterChefa, ali slažem se s tim da zaslužuješ priliku i od mene imaš 'da' - rekao mu je Stjepan, a David je ostvario svoj san da pođe kući s pregačom. 'Ovoga puta se u Njemačku vraćam sretan', rekao je. Doris Popov (46) odlučila je da će sve raditi ispred žirija, jer je procijenila da ima dovoljno vremena za pripremiti brudet na hladno. 'Želim dokazati da nešto znam, da mogu učiti – samoj sebi', rekla je Doris. - Doći ispred nas s jednom tećom, krenuti kuhati i ne znati kako će ispasti, treba imati hrabrosti. Moj odgovor je 'da' jer imate jako puno hrabrosti - rekao joj je Melkior, a i od Damira je dobila 'da' te joj je uručio pregaču. Foto: Luka Dubroja Marina Trešćec, 28-godišnja supermama četvero djece na audiciju je došla u pratnji sina koji smatra da ona jako dobro kuha. Iako je žiriju kuhala jelo koje inače priprema, uhvatila ju je trema, ali sin joj je mnogo pomogao svojim savjetima. 'Imam jako veliku tremu', otkrila je prije dolaska pred žiri za koji je pripremila piletinu s rižom. - Nisam se osjećala u tom trenutku dobro. Znala sam da ništa ne valja i da sam fulala sve što sam mogla fulati - rekla je kad je poslužila jelo. Stjepan joj je skrenuo pažnju na to da je napravila dosta grešaka te joj je dao 'ne', kao i ostali članovi žirija. Emelin Jusufbašić (18) iz Bugojna u BiH pohađa srednju školu za medicinskog tehničara, ali jako veliku ljubav gaji prema kuhanju. No, koliko stvarno voli kuhanje pokazao je jednostavnim jelom - krem juhom od krumpira. - Ne zahtjeva posebne pripreme. Ima nekoliko komponenata - kazao je. Melkior nije htio ni probati tako jednostavno jelo, a Stjepan koji ga je kušao kazao je kako je bljutavo, pa je Emelin kući pošao bez pregače. Foto: Luka Dubroja Miroslav Kordić (45) iz Čitluka, nakon prošlogodišnje neuspjele audicije, povratnik je u MasterChef. Žiriju je kazao kako priprema hercegovačkog lososa, pa objasnio da se radi o pastrmki. 'Autohtono hercegovačko jelo na moderan način', objasnio je. Prijavio se opet kako bi sam sebi dokazao da može kuhati bolje. Ne voli stvari ostaviti nedorečeno i puno je vježbao serviranje hrane te je svjestan da mora biti fokusiraniji, a ove je godine spreman ići do kraja. Volio bih pobijediti, a otkriva da ima i neke taktike kako osvojiti MasterChef. - Treba te usmjeriti. Mislim da si došao na pravo mjesto. Ja bih ti dao priliku - kazao mu je Stjepan. Melkior je primijetio da je promijenio kuhinju od prošle godine, ali s obzirom na tehničke greške nije mu dao prolaz. S Damirovim 'da', Miroslav je ipak na kraju dobio pregaču. Foto: Luka Dubroja Pred žiri je stala i Klara Tomljanović (21), studentica na plesnoj akademiji u Nizozemskoj. Žiriju je pripremila raviole sa sirom i tartufima, a cilj joj je bio da imaju intenzivan okus tartufa. 'Iznenadilo me. Nisam očekivala da ću biti toliko nervozna', rekla je nakon kuhanja. - Malo sam se razočarala jer sam neke stvari u zadnji tren preokrenula umjesto da sam se držala prvobitnog plana - kaže Klara koja nije uspjela jelom oduševiti žiri, pa je i ona ostala bez pregače. Petar Tudja (23) iz Zagreba ima velike ambicije – biti prvi u svemu. Za svoj ulazak u MasterChef odlučio je pripremiti slani tart od divlje svinje, s kojim je osvojio svoju djevojku. Jelo je napravio 20-ak puta prije audicije, ali njime nije oduševio žiri jer je napravio mnogo grešaka. Od Melkiora je dobio 'ne', no Damir i Stjepan odlučili su mu dati prolaz. Preostala je još samo jedna audicijska emisija prije nego saznamo tko od kandidata ulazi u bootcamp i pokušava izboriti svoje mjesto u jednom od tri tima pod vodstvom žirija. Foto: Luka Dubroja