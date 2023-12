Kandidati lagano 'pucaju': Juru živciraju kalkulacije, Ninu boli sve, a Dajana je nepovjerljiva

U emisiji 'Život na vagi' Silvija i dalje mora mirovati pa joj je nutricionistica rekla da se više usredotoči na prehranu.

- Nadamo se da će to biti dovoljno da ostane s nama - rekao je Edo, koji je potom otišao na trening s natjecateljima.

Foto: RTL

Nina ne želi odustati

Nina je bila potpuno bezvoljna i osjećala se kao da joj je svakim danom sve gore jer ju je i dalje sve jako boljelo zbog menstruacije. Edi je bilo žao i želio je da prestane s treningom, a Nina se rasplakala.

- Previše se patiš, a čini mi se da se najviše patiš zato što te glava ubija u pojam - rekao je Edo.

Foto: RTL

- Ne želim odustati od cijelog svog truda i rada - rekla je Nina.

Foto: RTL

Ako već Nina nije bila motivirana, Edo je pokušao raspoložiti Martina i Gorana dok su na Mirninu treningu svi bili dobro i usredotočeni na vježbe.

Martin želi u finale

Martin je govorio Edi da bi volio osvojiti zlatnu ulaznicu za finale jer nema dovoljno dobar postotak da uđe bez toga.

- Bitno mi je biti dosljedan sebi jer ne želim napraviti greške koje su napravili neki kandidati iz prošlih sezona. Ne želim sebi to dopustiti jer su tu apsolutno svi, pa tako i ja, prošli jako puno umora, znoja i suza i samo mi ovdje znamo koja je to muka - rekao je Martin, a Edo ga je pitao je li njegov tata bio dosljedan i Martin je priznao da nije.

Foto: RTL

- Tata je ovo sve jako dobro shvatio samo što se u nekom periodu života opet opustio s tim da je ponovno počeo trenirati i skidati kilograme. Sad sam mu ja velika motivacija i podrška u svemu tome. Kad budem izašao i pripremao se za finale, i on će se pripremati sa mnom - rekao je.

Jure ne želi kalkulirati

Jure je već nekoliko posljednjih ciklusa ljutit jer ga stalno boli, što mu udara na psihu, a i živciraju ga kalkulacije.

Foto: RTL

- Ako pobijedim u izazovu, ući ću finale, ali da ću kalkulirati, ići na to da izbacujem ljude, taktiziram i milujem se s ljudima da me nitko ne bi izbacivao, to neću raditi - rekao je Jure dok je Mirna komentirala kako je to ispravna odluka, ali da ga može stajati ispadanja prije samog finala.

Nini nikako nije bilo dobro i Edo je pozvao liječnički tim da joj provjere tlak koji je bio 80/50 i nije više mogla nastaviti s treningom.

Foto: RTL

- Razumijem je jer svi želimo dobar rezultat i nitko više ne želi ispasti, svi smo jako blizu. Previše se dala uz sve probleme koji su joj se sada dogodili. Treba ponekad poslušati i doktora i trenera i stati ako treba stati - rekao je Goran koji još nije siguran je li bolja prva ili druga nagrada - jer svi se bore za prvu.

Treneri su nagradili djevojke pravim makeoverom

Šepić je bio vrlo jasan - on smatra da će sigurno ući u top četiri, i to ne kalkuliranjem, nego zato što je to zaslužio svojim trudom i zalaganjem. Poslije vježbanja treneri su odlučili nagraditi djevojke makeoverom, što one nisu baš dočekale s oduševljenjem. Čim se Nina odmorila, bilo joj je bolje i veselila se make overu.

Foto: RTL

Dajana je bila najnepovjerljivija jer se inače baš ne šminka.

- Nije mi to baš leglo, ali znala sam da će biti fora tako da vladaju uzbuđenje i adrenalin - rekla je Dajana da bi potom birale odjeću koju su priredili za njih.

Foto: RTL

Za to vrijeme dečki su isprobavali svoju odjeću koju prije nisu mogli odjenuti, a sada im je čak i velika.

- Najviše me strah da mi se neće sviđati odjeća koju će mi odabrati i ako budem morala nositi štikle - rekla je Dajana i objasnila da ima nekonvencionalan stil odijevanja, ali da će biti otvorena za isprobavanje novih stvari.

Foto: RTL

Nina je zafrkavala šminkera da će biti kritična jer i sama zna šminkati.

- Cure su nas inspirirale da se i mi sredimo pa smo im odlučili napraviti i neku večeru - rekao je Jure.

Foto: RTL

'Silvija je prekrasna'

Ubrzo su djevojke krenule prema njima, a dečki su bili oduševljeni, pogotovo Mislav.

- Samo vidim Silviju i stvarno je prekrasna. Oduševila me, stvarno je najljepša na svijetu - rekao je Vlašić, a Jure u šali dodao:

- Vidjelo se da mu je jako prijala njezina transformacija jer mu je vilica doticala stopalo.

Foto: RTL

Svi su bili lijepo odjeveni, na predivnom mjestu i nazdravili su za sve njih i njihov novi početak.

- Zaboravila sam na sve; i da sam u 'Životu na vagi' i da me boli išta, na sve - rekla je Silvija.

Foto: RTL

Silvija nije sudjelovala u novom izazovu

Nakon uživanja došlo je vrijeme za još jedan veliki izazov!

- Na naš znak svatko od vas ući ćete u čamac i veslati do bove. Tamo se nalaze tri vrećice, a vi možete pokupiti samo jednu. Onaj tko prvi složi puzzle Brijuna osvaja i nagradu - rekao je Edo i objasnio da će nagrada nekome širom otvoriti vrata u finalni ciklus jer pobjednik osvaja kilogram prednosti na nadolazećem vaganju.

Foto: RTL

Silvija nije sudjelovala u izazovu jer otišla kod liječnika, a Nina je odlučila sudjelovati. Svi su krenuli oprezno, no polako, a prvi su se počeli odvajati Martin i Goran.

Goran je donio svoju prvu vrećicu, Martin je bio odmah iza njega, a Nina je odustala čim je došla na obalu.

Foto: RTL

- Mislim da mi samo treba odmor i da se naspavam. Teško je razumjeti, ali menstruaciju sam dobila nakon pet godina! - rekla je Nina.

Goran je pobjedio

Vlašić se želio bolje namjestiti i prevrnuo se, a Jure je morao odustati zbog bolova u leđima. I dalje su vodili Goran i Martin, no i Dajana i Šepić su držali svoj tempo. Naposljetku je Goran prvi stigao na obalu, za njim je stigao Martin i počeli su sa slaganjem puzzli, no Goran je bio brži. Svi su mu čestitali, a potom su uz pjesmu bodrili Dajanu koja je zadnja stigla na obalu.

Foto: RTL

Nakon pobjede Goran je zamolio da ga puste na svadbu prvog rođaka koji mu je kao brat i da stvarno želi biti ondje.

- Svadba će biti jako veliki ispit za mene. Društvo te ponese i sad ćemo vidjeti kakav sam karakter - rekao je Goran.