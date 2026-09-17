Kandidati 'Love Islanda Adrije' otkrili nam kakve osobe žele upoznati i što je za njih kemija

Deset kandidata, sedam kreveta i vila u kojoj je potraga za ljubavi već počela. 'Love Island Adria' počeo je u nedjelju na platformi Voyo, a prvih deset kandidata upoznali smo na Tenerifeu neposredno prije njihova ulaska u show, dok su još bili u izolaciji i nisu se međusobno smjeli vidjeti. Show se snima u Adejeu, a prvi su u vilu ušli Loren, Gašper, Drina, Mili, Lara, Vukašin, Tara, Anthony, Valentin i Roberto. Nove epizode gledatelje čekaju od nedjelje do petka.

Najmlađa među njima je Lara (19) iz Beograda. Iako je najmlađa u vili, kaže da godine same po sebi ne govore puno o nečijoj zrelosti i da je važnije ono što osoba nosi u sebi. U vilu, kaže, donosi prije svega energiju.

- Mislim da donosim mladenačku energiju. Znam biti djetinjasta, volim se šaliti i trčkarati. Puna sam energije i mislim da ću uvijek biti na istoj razini - rekla nam je Lara.

Foto: Voyo

Kod budućeg dečka ima i jedan vrlo konkretan zahtjev.

- Želim pronaći dečka koji će biti viši od mene kad sam na štiklama. To je danas jako teško, puno je niskih muškaraca - rekla je kroz smijeh.

Osim visine, važni su joj humor i energija. Želi nekoga tko će bez puno razmišljanja pristati na planinarenje, večeru ili neku novu pustolovinu.

- Želim da bude spreman na sve i da uvijek kaže ‘da’ - kaže Lara, koja je kao gornju dobnu granicu za partnera zasad postavila 23 godine.

Foto: Voyo

Sasvim drukčiji ljubavni eksperiment čeka Taru (23) iz Montreala, rodom iz Teslića.

Nikad nije bila u ozbiljnoj vezi niti se istinski zaljubila, a govori španjolski, francuski, engleski i "naš", kako ga zove.

- Mislim da je najvažnija osobnost, ali sve je do vibra. Kad je netko za tebe, znaš i osjetiš. Želim nekoga tko može nadopuniti moju energiju i da imamo tu neku iskru i kemiju - objasnila je Tara.

Ne mora biti isti kao ona, ali mora imati svoj život, interese i želju za novim iskustvima. Ako se zaljubi, stvari bi se kod Tare mogle odvijati poprilično brzo.

- Jako sam impulzivna. Mogla bih jako daleko otići s tom vezom - rekla je, a na pitanje bi li se mogla brzo i udati, kroz smijeh je odgovorila: 'Za dva mjeseca svi ste pozvani'.

Foto: Voyo

Loren ima 28 godina i stiže iz Sydneyja, a zbog hrvatskih korijena Hrvatsku smatra drugim domom. Otac joj je iz Bosne i Hercegovine, majka iz Zagreba, a jedno je vrijeme živjela i u Zadru.

- Ne mogu reći da je život u Australiji loš, ali kada sam ovdje, kao da sam doma - rekla nam je.

Vodi vlastiti posao u marketingu i poslovnom razvoju, puno radi, a sebe najprije opisuje kao šašavu i opuštenu. Obitelj i prijatelji nisu mogli vjerovati da se odlučila na 'Love Island Adriju', ali brzo su zaključili da joj takav potez zapravo pristaje.

- Rekli su mi: "Ne možemo vjerovati da si to napravila, ali ovo je sto posto nešto što ti trebaš napraviti." Ovo je baš ja - ispričala je.

Bez mobitela, kaže, može. Kamere joj zbog posla također nisu potpuno nepoznate, iako priznaje da će jedna stvar ipak biti neobična.

- Bit će novo kada odem spavati i kamera bude svuda - rekla je.

Foto: Voyo

Drina ima 22 godine, dolazi iz Čačka, živi u Beogradu i bavi se kostimografijom. Odjeća joj je važan dio života, ali od muškarca ne očekuje da bude modno osviješten koliko i ona.

- Nije mi toliko bitno kako se odijeva. Puno mi je važnije kako se ponaša prema meni. Da je normalan, fin i da zna kako se ponašati prema djevojci - rekla je.

Iza nje je ljubavno razočaranje nakon nevjere bivšeg partnera, ali zbog toga ne planira zatvarati vrata novoj vezi.

- Ne bojim se novih razočaranja. Sve prihvaćam otvorenih ruku - kaže.

Na Love Island Adriju prijavila se, priznaje, iz znatiželje.

- Veselim se vidjeti što mi Love Island može pružiti. Nadam se i nekoj novoj ljubavi - rekla je.

Foto: Voyo

Mili ima 26 godina, dolazi iz Smedereva, živi u Crnoj Gori i posljednjih joj je godina fitness potpuno promijenio život. Izgubila je 12 kilograma, ali kaže da joj fizička transformacija nije ni približno najvažniji rezultat.

- Fizička promjena tu je najmanji faktor. Kroz cijeli proces promijenio se način na koji razmišljam, moji stavovi i samopoštovanje. Najviše sam radila na mentalnoj snazi - ispričala je.

Slično gleda i na muškarce.

- Fizički izgled je nešto što privuče, ali karakter je ono što zadrži - kaže Mili.

Foto: Voyo

Gašper (28), bivši profesionalni košarkaš iz Ljubljane, u vezi prije svega traži povjerenje, iskrenost i odanost.

- Važno mi je da imamo dobru povezanost, kemiju i dobar osjećaj. Za nešto dugoročno bez toga ne ide - rekao je.

Kemiju prepoznaje po tome koliko razgovor teče prirodno.

- Treba imati i ozbiljnu i zabavnu stranu. Taj miks mi je važan - objašnjava.

A u vilu je, čini se, stigao modno spreman. Na pitanje koliko je odjeće ponio priznao je da bi mogao biti rekorder među muškim kandidatima.

- Mislim da sam možda ponio najviše od svih muškaraca. Volim kombinirati klasičan stil i streetwear - kaže Gašper.

Foto: Voyo

Vukašin ima 24 godine, dolazi iz Zrenjanina, bavi se društvenim mrežama i poduzetništvom, ali želi da gledatelji kroz show upoznaju ono što se iza tih mreža ne vidi.

- Jedno su društvene mreže, a drugo je privatni život. Volio bih pokazati tko sam zapravo i kako razmišljam. Mislim da je stvarna slika mene ujedno i najbolja jer kada si iskren, tada si najbolji - rekao je.

Kod djevojke ga privlače karizma i inteligencija, a drame i svađe nisu nešto što priželjkuje.

- Ne volim se svađati. I ako me netko baš pogodi gdje ne treba, pokušam sve riješiti mirno i staloženo - kaže.

Od 'Love Islanda Adrije' nema velika očekivanja.

- Očekivanja su mi nula, ali nada je uvijek tu. Tko očekuje najmanje, ne može se razočarati. Ali uvijek se nadaš najboljem - rekao je.

Foto: Voyo

Anthony ima 22 godine, dolazi iz Londona i sa svojih 2,03 metra teško će proći nezapaženo. Nekadašnji košarkaš igrao je u SAD-u i Kini, a već nekoliko dana izolacije prije ulaska u vilu bilo mu je dovoljno.

- Malo mi je dosadno, jedva čekam ući u vilu - priznao je.

Prvo ga kod djevojke privuče energija.

- Ako vidim da se svi smiju i da je ona glavna energija u društvu, to me vuče. Volim i lijepu kosu i tetovaže - kaže Anthony.

A što bira?

- Princezu uvijek. Ako sam ja kralj, onda mora biti princeza - odgovorio je.

Unatoč godinama, kaže da mu izlasci i tulumi više nisu prioritet. Radi u noćnom klubu pa mu je takvog života, priznaje, već dosta.

Foto: Voyo

Valentin (24), model iz Novog Sada, za 'Love Island Adriju' prije prijave gotovo da nije ni znao. Za sve je, kaže, zaslužna djevojka njegova prijatelja.

- Bio sam kod prijatelja Bogdana i njegove djevojke Natalije, koja prati Love Island. Rekla mi je: "Valentine, moraš se prijaviti. Dolazi naš Love Island, sigurno će te odabrati." Nije pogriješila - ispričao je.

U show prvenstveno ulazi zbog ljubavi, ali ne krije da bi mu show mogao pomoći i u modelingu.

- Na prvom mjestu mi je ljubav. Stvarno želim pronaći nekoga. Ako uspijem, to će biti top. A ako dođe i više poslova, što da ne - rekao je.

Jedino u čemu ne želi žuriti jest brak.

- Ne bih se odmah vjenčao. Ne treba žuriti s tim. I prvenstveno treba pitati djevojku, ne mogu ja odlučiti za sebe i za nju - rekao je kroz smijeh.

Foto: Voyo

A najromantičniji među prvih deset kandidata mogao bi biti Roberto (26) iz Zaprešića. Sebe opisuje kao "staru dušu", a kad mu se netko stvarno svidi, mobitel mu nije prvi izbor.

- Ako baš zavolim nekoga, prije ću joj napisati dugo pismo na papiru nego poslati poruku ili kupiti neki poklon - rekao nam je.

Takva je pisma već pisao, a reakcije su, kaže, bile samo pozitivne.

Traži pametnu i ambicioznu djevojku koja također cijeni nešto tradicionalniji pogled na ljubav. Umjesto velikih izlazaka radije bira šetnju, razgovor i mirniju atmosferu.

- Kad se dođe do prave kemije, to možda ne možeš ni opisati. To je neka vatra, neki žar, kada ti osoba nedostaje čim nije tu - kaže Roberto.