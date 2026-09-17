'Love Island Adria' počeo je u nedjelju na platformi Voyo, a prvih deset kandidata upoznali smo na Tenerifeu neposredno prije njihova ulaska u show
Kandidati 'Love Islanda Adrije' otkrili nam kakve osobe žele upoznati i što je za njih kemija
Deset kandidata, sedam kreveta i vila u kojoj je potraga za ljubavi već počela. 'Love Island Adria' počeo je u nedjelju na platformi Voyo, a prvih deset kandidata upoznali smo na Tenerifeu neposredno prije njihova ulaska u show, dok su još bili u izolaciji i nisu se međusobno smjeli vidjeti. Show se snima u Adejeu, a prvi su u vilu ušli Loren, Gašper, Drina, Mili, Lara, Vukašin, Tara, Anthony, Valentin i Roberto. Nove epizode gledatelje čekaju od nedjelje do petka.
Najmlađa među njima je Lara (19) iz Beograda. Iako je najmlađa u vili, kaže da godine same po sebi ne govore puno o nečijoj zrelosti i da je važnije ono što osoba nosi u sebi. U vilu, kaže, donosi prije svega energiju.
- Mislim da donosim mladenačku energiju. Znam biti djetinjasta, volim se šaliti i trčkarati. Puna sam energije i mislim da ću uvijek biti na istoj razini - rekla nam je Lara.
Kod budućeg dečka ima i jedan vrlo konkretan zahtjev.
- Želim pronaći dečka koji će biti viši od mene kad sam na štiklama. To je danas jako teško, puno je niskih muškaraca - rekla je kroz smijeh.
Osim visine, važni su joj humor i energija. Želi nekoga tko će bez puno razmišljanja pristati na planinarenje, večeru ili neku novu pustolovinu.
- Želim da bude spreman na sve i da uvijek kaže ‘da’ - kaže Lara, koja je kao gornju dobnu granicu za partnera zasad postavila 23 godine.
Sasvim drukčiji ljubavni eksperiment čeka Taru (23) iz Montreala, rodom iz Teslića.
Nikad nije bila u ozbiljnoj vezi niti se istinski zaljubila, a govori španjolski, francuski, engleski i "naš", kako ga zove.
- Mislim da je najvažnija osobnost, ali sve je do vibra. Kad je netko za tebe, znaš i osjetiš. Želim nekoga tko može nadopuniti moju energiju i da imamo tu neku iskru i kemiju - objasnila je Tara.
Ne mora biti isti kao ona, ali mora imati svoj život, interese i želju za novim iskustvima. Ako se zaljubi, stvari bi se kod Tare mogle odvijati poprilično brzo.
- Jako sam impulzivna. Mogla bih jako daleko otići s tom vezom - rekla je, a na pitanje bi li se mogla brzo i udati, kroz smijeh je odgovorila: 'Za dva mjeseca svi ste pozvani'.
Loren ima 28 godina i stiže iz Sydneyja, a zbog hrvatskih korijena Hrvatsku smatra drugim domom. Otac joj je iz Bosne i Hercegovine, majka iz Zagreba, a jedno je vrijeme živjela i u Zadru.
- Ne mogu reći da je život u Australiji loš, ali kada sam ovdje, kao da sam doma - rekla nam je.
Vodi vlastiti posao u marketingu i poslovnom razvoju, puno radi, a sebe najprije opisuje kao šašavu i opuštenu. Obitelj i prijatelji nisu mogli vjerovati da se odlučila na 'Love Island Adriju', ali brzo su zaključili da joj takav potez zapravo pristaje.
- Rekli su mi: "Ne možemo vjerovati da si to napravila, ali ovo je sto posto nešto što ti trebaš napraviti." Ovo je baš ja - ispričala je.
Bez mobitela, kaže, može. Kamere joj zbog posla također nisu potpuno nepoznate, iako priznaje da će jedna stvar ipak biti neobična.
- Bit će novo kada odem spavati i kamera bude svuda - rekla je.
Drina ima 22 godine, dolazi iz Čačka, živi u Beogradu i bavi se kostimografijom. Odjeća joj je važan dio života, ali od muškarca ne očekuje da bude modno osviješten koliko i ona.
- Nije mi toliko bitno kako se odijeva. Puno mi je važnije kako se ponaša prema meni. Da je normalan, fin i da zna kako se ponašati prema djevojci - rekla je.
Iza nje je ljubavno razočaranje nakon nevjere bivšeg partnera, ali zbog toga ne planira zatvarati vrata novoj vezi.
- Ne bojim se novih razočaranja. Sve prihvaćam otvorenih ruku - kaže.
Na Love Island Adriju prijavila se, priznaje, iz znatiželje.
- Veselim se vidjeti što mi Love Island može pružiti. Nadam se i nekoj novoj ljubavi - rekla je.
Mili ima 26 godina, dolazi iz Smedereva, živi u Crnoj Gori i posljednjih joj je godina fitness potpuno promijenio život. Izgubila je 12 kilograma, ali kaže da joj fizička transformacija nije ni približno najvažniji rezultat.
- Fizička promjena tu je najmanji faktor. Kroz cijeli proces promijenio se način na koji razmišljam, moji stavovi i samopoštovanje. Najviše sam radila na mentalnoj snazi - ispričala je.
Slično gleda i na muškarce.
- Fizički izgled je nešto što privuče, ali karakter je ono što zadrži - kaže Mili.
Gašper (28), bivši profesionalni košarkaš iz Ljubljane, u vezi prije svega traži povjerenje, iskrenost i odanost.
- Važno mi je da imamo dobru povezanost, kemiju i dobar osjećaj. Za nešto dugoročno bez toga ne ide - rekao je.
Kemiju prepoznaje po tome koliko razgovor teče prirodno.
- Treba imati i ozbiljnu i zabavnu stranu. Taj miks mi je važan - objašnjava.
A u vilu je, čini se, stigao modno spreman. Na pitanje koliko je odjeće ponio priznao je da bi mogao biti rekorder među muškim kandidatima.
- Mislim da sam možda ponio najviše od svih muškaraca. Volim kombinirati klasičan stil i streetwear - kaže Gašper.
Vukašin ima 24 godine, dolazi iz Zrenjanina, bavi se društvenim mrežama i poduzetništvom, ali želi da gledatelji kroz show upoznaju ono što se iza tih mreža ne vidi.
- Jedno su društvene mreže, a drugo je privatni život. Volio bih pokazati tko sam zapravo i kako razmišljam. Mislim da je stvarna slika mene ujedno i najbolja jer kada si iskren, tada si najbolji - rekao je.
Kod djevojke ga privlače karizma i inteligencija, a drame i svađe nisu nešto što priželjkuje.
- Ne volim se svađati. I ako me netko baš pogodi gdje ne treba, pokušam sve riješiti mirno i staloženo - kaže.
Od 'Love Islanda Adrije' nema velika očekivanja.
- Očekivanja su mi nula, ali nada je uvijek tu. Tko očekuje najmanje, ne može se razočarati. Ali uvijek se nadaš najboljem - rekao je.
Anthony ima 22 godine, dolazi iz Londona i sa svojih 2,03 metra teško će proći nezapaženo. Nekadašnji košarkaš igrao je u SAD-u i Kini, a već nekoliko dana izolacije prije ulaska u vilu bilo mu je dovoljno.
- Malo mi je dosadno, jedva čekam ući u vilu - priznao je.
Prvo ga kod djevojke privuče energija.
- Ako vidim da se svi smiju i da je ona glavna energija u društvu, to me vuče. Volim i lijepu kosu i tetovaže - kaže Anthony.
A što bira?
- Princezu uvijek. Ako sam ja kralj, onda mora biti princeza - odgovorio je.
Unatoč godinama, kaže da mu izlasci i tulumi više nisu prioritet. Radi u noćnom klubu pa mu je takvog života, priznaje, već dosta.
Valentin (24), model iz Novog Sada, za 'Love Island Adriju' prije prijave gotovo da nije ni znao. Za sve je, kaže, zaslužna djevojka njegova prijatelja.
- Bio sam kod prijatelja Bogdana i njegove djevojke Natalije, koja prati Love Island. Rekla mi je: "Valentine, moraš se prijaviti. Dolazi naš Love Island, sigurno će te odabrati." Nije pogriješila - ispričao je.
U show prvenstveno ulazi zbog ljubavi, ali ne krije da bi mu show mogao pomoći i u modelingu.
- Na prvom mjestu mi je ljubav. Stvarno želim pronaći nekoga. Ako uspijem, to će biti top. A ako dođe i više poslova, što da ne - rekao je.
Jedino u čemu ne želi žuriti jest brak.
- Ne bih se odmah vjenčao. Ne treba žuriti s tim. I prvenstveno treba pitati djevojku, ne mogu ja odlučiti za sebe i za nju - rekao je kroz smijeh.
A najromantičniji među prvih deset kandidata mogao bi biti Roberto (26) iz Zaprešića. Sebe opisuje kao "staru dušu", a kad mu se netko stvarno svidi, mobitel mu nije prvi izbor.
- Ako baš zavolim nekoga, prije ću joj napisati dugo pismo na papiru nego poslati poruku ili kupiti neki poklon - rekao nam je.
Takva je pisma već pisao, a reakcije su, kaže, bile samo pozitivne.
Traži pametnu i ambicioznu djevojku koja također cijeni nešto tradicionalniji pogled na ljubav. Umjesto velikih izlazaka radije bira šetnju, razgovor i mirniju atmosferu.
- Kad se dođe do prave kemije, to možda ne možeš ni opisati. To je neka vatra, neki žar, kada ti osoba nedostaje čim nije tu - kaže Roberto.
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