Kandidati 'Masterchefa' čekaju sud žirija: 'Renata radi vatru, ali je ja polijem kantom vode...'

Nakon što su dobili kombinacije namirnica koje je teško spariti, natjecatelji MasterChefa morali su pronaći ravnotežu između intenzivnih, ali i kontrastnih okusa. Slano je susrelo slatko, meso je upareno s čokoladom, a klasična forma jela je preispitana. Došlo je vrijeme da žiri u sastavu chefova Gorana Kočiša, Stjepana Vukadina i Maria Mihelja, ocijeni tanjure, organizaciju rada u parovima, komunikaciju i prezentaciju.

'Jako smo zadovoljni kako smo složno odradili jelo', reći će Barbara, potvrđujući koliko je suradnja presudna u ovom zadatku. Ivan i Renata pripremili su smionu kombinaciju ramsteka, punjene rajčice i pancete s čokoladom. 'Kao par smo funkcionirali savršeno', izjavit će Ivan te s dozom humora osvrnuti se na Renatin karakter: 'Renata pokuša napraviti vatru, a ja to ugasim s kantom vode.' Većina drugih kandidata također će uspjeti složiti tanjur s kojim će na kraju biti zadovoljni.

Oni koji neuspješno riskiraju s balansiranjem začina i prezentacijom, suočit će se s detaljnim kritikama žirija. Svi parovi bit će pohvaljeni za čistoću i organizaciju radne jedinice, dok će se drugima zamjeriti tehničke pogreške koje će utjecati na cjelokupni dojam.

Iza njih je izazov u kojem su ambicija i suradnja morali postati jedinstveni recept za uspjeh. Samo oni koji su uspjeli povezati sve elemente – od teksture do timske dinamike – ostavit će dojam koji se pamti, a autori najlošijih tanjura zaslužit će mjesto u stres testu. Tko će to biti, ne propustite pogledati večeras u MasterChefu.

