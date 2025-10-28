Za neke od natjecatelja popularnog kulinarskog showa težak zadatak značio je put prema stres testu, a tko će im se pridružiti odredit će žiri nakon što proba preostala jela
Kandidati Masterchefa nastavit će sa zero waste izazovom: Tko će iz ovoga izaći kao najbolji?
Pojedini natjecatelji u MasterChefu pokazali su da nije svima baš potpuno jasno što je u namirnicama otpad, a što se može iskoristiti do kraja, stoga su Ivan Capan, Mark Ettinger, Elias Abou Haydar i Renata Burić završili na galeriji i prije nego je žiri probao njihova jela. Oni su, naime, tijekom kuhanja u otpad odvajali dijelove namirnica koji su se još mogli iskoristiti, zbog čega ih čeka stres test.
Sada je došlo vrijeme da žiri kuša jela ostalih natjecatelja i otkrije ima li među njima kandidata koji će se ovoj četvorci pridružiti u eliminacijama. Prvo će žiriju svoja jela na kušanje donijeti Tatjana Krolo i Otto Grundmann.
'Na tanjuru je steak od svinjskog vrata s kremom od jabuke i češnjaka, kremom od karfiola i umakom od ljutike od pečenja', reći će Tatjana koja je tek nedavno ušla u MasterChef. Otto će pak predstaviti svoje jelo riječima: 'Grilana vratina na podlozi od zelene jabuke i ljutike, grilana ljutika s accetom i krema od cvjetače'. Objasnit će da cvjetača daje slatkoću koja odgovara uz svinjetinu, a aromatizirao ju je s limunskom travom da svinjetini da kiselost.
'Očekujem da će moj tanjur biti jedan od boljih', samouvjerena će biti Barbara Grubišić. Jurica Jurašković će napomenuti da želi žiriju donijeti mekane teksture, kremoznost i svježinu, a što će donijeti ostali kandidati te kod koga će se dogoditi disbalans u okusima, a tko će okuse pogoditi, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+