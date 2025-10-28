Kandidati Masterchefa nastavit će sa zero waste izazovom: Tko će iz ovoga izaći kao najbolji?

Pojedini natjecatelji u MasterChefu pokazali su da nije svima baš potpuno jasno što je u namirnicama otpad, a što se može iskoristiti do kraja, stoga su Ivan Capan, Mark Ettinger, Elias Abou Haydar i Renata Burić završili na galeriji i prije nego je žiri probao njihova jela. Oni su, naime, tijekom kuhanja u otpad odvajali dijelove namirnica koji su se još mogli iskoristiti, zbog čega ih čeka stres test.

Foto: Nova Tv

Sada je došlo vrijeme da žiri kuša jela ostalih natjecatelja i otkrije ima li među njima kandidata koji će se ovoj četvorci pridružiti u eliminacijama. Prvo će žiriju svoja jela na kušanje donijeti Tatjana Krolo i Otto Grundmann.

Foto: Nova Tv

'Na tanjuru je steak od svinjskog vrata s kremom od jabuke i češnjaka, kremom od karfiola i umakom od ljutike od pečenja', reći će Tatjana koja je tek nedavno ušla u MasterChef. Otto će pak predstaviti svoje jelo riječima: 'Grilana vratina na podlozi od zelene jabuke i ljutike, grilana ljutika s accetom i krema od cvjetače'. Objasnit će da cvjetača daje slatkoću koja odgovara uz svinjetinu, a aromatizirao ju je s limunskom travom da svinjetini da kiselost.

Foto: Nova Tv

'Očekujem da će moj tanjur biti jedan od boljih', samouvjerena će biti Barbara Grubišić. Jurica Jurašković će napomenuti da želi žiriju donijeti mekane teksture, kremoznost i svježinu, a što će donijeti ostali kandidati te kod koga će se dogoditi disbalans u okusima, a tko će okuse pogoditi, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa.

Foto: Nova Tv