Kandidati Masterchefa suočili su se s molekularnom kuhinjom: Vrata stres testa su otvorena

U novoj epizodi MasterChefa fokus se seli na test kreativnosti u kojem će Barbara, kao vlasnica platinaste kartice, dobiti posebnu moć. Nakon što je obranila najpoželjniji status u kuhinji, večeras će odlučivati ne samo o svojoj nego i o sudbini ostalih kandidata. Ispred nje će se naći tri zvona, a ispod njih tri tehnike pomaknute gastronomije: sfera, perlice i žele.

- Neobično mi je što opet imam tu prednost, ali danas želim kuhati - poručit će Barbara prije nego što odabere žele kao komponentu za sebe. Sferu će dodijeliti Marku i Ottu, kao najvećim 'kemičarima' u kuhinji, dok će perlice pripasti Selmi, Antoniji i Endrini. Krunoslav i Egon pridružit će se Barbari u zadatku sa želeom.

- Kandidati, ovo su osnove molekularne kuhinje. Ne bi trebalo biti problema s izvedbom, ali očekujemo da sve bude pomaknuto i kreativno. Nemojte završiti u stres testu - jasno će poručiti chef Stjepan.

U 60 minuta morat će osmisliti jelo s najmanje tri komponente, od kojih jedna mora biti upravo sfera, perlice ili žele, a prije toga će imati samo tri minute za kupovinu sastojaka u dućanu. Neki će odmah imati jasnu viziju tanjura, dok će drugi priznati da ih ovakvi zadaci i dalje plaše.

- Pomaknuta gastronomija traži pomaknuta jela, a vrata stres testa su vam širom otvorena - dodat će chef Goran.

Tko će iskoristiti priliku da zablista, a tko će pogriješiti i pridružiti se Renati u stres testu, gledatelji će doznati večeras u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV.