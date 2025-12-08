Obavijesti

Show

Komentari 0
POMAKNUTA GASTRONOMIJA

Kandidati Masterchefa suočili su se s molekularnom kuhinjom: Vrata stres testa su otvorena

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Kandidati Masterchefa suočili su se s molekularnom kuhinjom: Vrata stres testa su otvorena
7
Foto: MasterChef

U 60 minuta morat će osmisliti jelo s najmanje tri komponente, od kojih jedna mora biti upravo sfera, perlice ili žele, a prije toga će imati samo tri minute za kupovinu sastojaka u dućanu

U novoj epizodi MasterChefa fokus se seli na test kreativnosti u kojem će Barbara, kao vlasnica platinaste kartice, dobiti posebnu moć. Nakon što je obranila najpoželjniji status u kuhinji, večeras će odlučivati ne samo o svojoj nego i o sudbini ostalih kandidata. Ispred nje će se naći tri zvona, a ispod njih tri tehnike pomaknute gastronomije: sfera, perlice i žele.

Foto: MasterChef

- Neobično mi je što opet imam tu prednost, ali danas želim kuhati - poručit će Barbara prije nego što odabere žele kao komponentu za sebe. Sferu će dodijeliti Marku i Ottu, kao najvećim 'kemičarima' u kuhinji, dok će perlice pripasti Selmi, Antoniji i Endrini. Krunoslav i Egon pridružit će se Barbari u zadatku sa želeom.

Foto: MasterChef

- Kandidati, ovo su osnove molekularne kuhinje. Ne bi trebalo biti problema s izvedbom, ali očekujemo da sve bude pomaknuto i kreativno. Nemojte završiti u stres testu - jasno će poručiti chef Stjepan.

Foto: MasterChef

U 60 minuta morat će osmisliti jelo s najmanje tri komponente, od kojih jedna mora biti upravo sfera, perlice ili žele, a prije toga će imati samo tri minute za kupovinu sastojaka u dućanu. Neki će odmah imati jasnu viziju tanjura, dok će drugi priznati da ih ovakvi zadaci i dalje plaše.

Foto: MasterChef

- Pomaknuta gastronomija traži pomaknuta jela, a vrata stres testa su vam širom otvorena - dodat će chef Goran.

u napetoj borbi Barbara je uspjela obraniti platinastu karticu: 'Kartica ostaje sa mnom i čuvat će me'
Barbara je uspjela obraniti platinastu karticu: 'Kartica ostaje sa mnom i čuvat će me'
Foto: MasterChef

Tko će iskoristiti priliku da zablista, a tko će pogriješiti i pridružiti se Renati u stres testu, gledatelji će doznati večeras u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka
PROŠLO VIŠE OD 20 GODINA

FOTO Gdje su danas 'Kućanice'? Susan nije nastavila uspješno, Lynette je bila iza rešetaka

Serija je počela s prikazivanjem 2004. godine. Trajala je osam sezona, a glavne uloge pripale su: Teri Hatcher (Susan), Marcia Cross (Bree), Eva Longoria (Gabrielle) i Felicity Huffman (Lynette)
Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati
POZNATA INFLUENCERICA

Kći brkate folk zvijezde hvali se luksuzom, a ima što i pokazati

Đina Džinović, kći legendarnog Harisa Džinovića, na Instagramu svoje pratitelje često počasti fotografijama s putovanja, a ona su uvijek itekako luksuzna. Tako se nedavno vratila iz Barcelone, a sada je ponovno otputovala na Azurnu obalu
Thompson nastupa u Varaždinu. Evo kako je na koncertu...
FOTO

Thompson nastupa u Varaždinu. Evo kako je na koncertu...

Pjevač Marko Perković Thompson u nedjelju navečer nastupa u Areni Varaždin. Pjevač je na svojem Facebook profilu podijelio nekoliko fotografija iz pune dvorane. Thompson će i u ponedjeljak, u sklopu svoje dvoranske turneje, nastupiti u Areni Varaždin. Nakon Varaždina pjevač slijede koncerti u Zadru te koncert u Zagrebu..

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025