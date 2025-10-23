Obavijesti

Show

Komentari 0
ANALIZA KUHANJA

Kandidati Masterchefa večeras će se boriti s mozgom, jezikom i ušima, no hoće li žiri biti sretan?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Kandidati Masterchefa večeras će se boriti s mozgom, jezikom i ušima, no hoće li žiri biti sretan?
4

Timovi će se u večerašnjoj epizodi popularnog kulinarskog showa suočiti s novim izazovom. Saznajte hoće li žiri biti zadovoljan njihovim jelima

U MasterChefu je došlo vrijeme za analizu jela iz timskog izazova. U tjednu posvećenom slavonskoj kuhinji, žiri je odabrao vođe timova koji su trebali spojiti tradicionalno i moderno – Ivana Capana za plavi, Josipa Barišića za crveni i Egona Jurića za zeleni tim. Svaki tim pripremio je tri slijeda – slavonski doručak, ručak i večeru – koristeći lokalne namirnice, uključujući i one pete četvrtine poput jezika, mozga i ušiju.

Zbog nejednakog broja članova, Ivan je iz svog tima isključio Vjekoslava, a Josip Zorana, koji su kuhanje promatrali s galerije. Tijekom izazova, natjecatelji su morali pokazati tehničku preciznost i timsku koordinaciju dok su naizmjenično kuhali i servirali jela inspirirana bogatom slavonskom tradicijom.

Crveni tim, predvođen Josipom, suočio se s ozbiljnim izazovom u organizaciji posla. Analiza će donijeti ozbiljne riječi žirija. Chef Goran Kočiš će otvoreno reći: „Razmišljajući o prošlim timskim izazovima bili smo jako zadovoljni. To sada nije slučaj.“ No, istodobno će pohvaliti pojedine trenutke.

Koji će tim na kraju ipak biti proglašen najlošijim i time morati u nominacije, doznat ćemo večeras.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kobna vožnja po 'ukletoj cesti' u Slavoniji stajala je Lambašu života: 'Bila mi je jedino dijete'
12 GODINA BEZ GLUMICE

Kobna vožnja po 'ukletoj cesti' u Slavoniji stajala je Lambašu života: 'Bila mi je jedino dijete'

U listopadu prije 12 godina javnost je šokirala vijest o tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj je glumica izgubila život. Imala je tek 32 godine
Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!
ŠOK I NEVJERICA

Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!

Evo, neću duljiti, bit ću brza i direktna. Ja iz privatnog razloga napuštam natjecanje, tako da se neću pojavljivati na vagi, rekla je Snežana Edi i Mirni
Sjećate li se nje? Bila je na farmi kod Tonija u 'Ljubav je na selu', pogledajte kako danas izgleda
REALITY KRALJICA

Sjećate li se nje? Bila je na farmi kod Tonija u 'Ljubav je na selu', pogledajte kako danas izgleda

Vivien Kurtović pojavila se i u srpskim realityjima, a sreću je okušala i kod nas pa je tako pokušala zavesti farmera Tonija Patrčevića, a zapjevala je i u 'Superstaru'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025