Kandidati Masterchefa večeras će se boriti s mozgom, jezikom i ušima, no hoće li žiri biti sretan?

U MasterChefu je došlo vrijeme za analizu jela iz timskog izazova. U tjednu posvećenom slavonskoj kuhinji, žiri je odabrao vođe timova koji su trebali spojiti tradicionalno i moderno – Ivana Capana za plavi, Josipa Barišića za crveni i Egona Jurića za zeleni tim. Svaki tim pripremio je tri slijeda – slavonski doručak, ručak i večeru – koristeći lokalne namirnice, uključujući i one pete četvrtine poput jezika, mozga i ušiju.

Zbog nejednakog broja članova, Ivan je iz svog tima isključio Vjekoslava, a Josip Zorana, koji su kuhanje promatrali s galerije. Tijekom izazova, natjecatelji su morali pokazati tehničku preciznost i timsku koordinaciju dok su naizmjenično kuhali i servirali jela inspirirana bogatom slavonskom tradicijom.

Crveni tim, predvođen Josipom, suočio se s ozbiljnim izazovom u organizaciji posla. Analiza će donijeti ozbiljne riječi žirija. Chef Goran Kočiš će otvoreno reći: „Razmišljajući o prošlim timskim izazovima bili smo jako zadovoljni. To sada nije slučaj.“ No, istodobno će pohvaliti pojedine trenutke.

Koji će tim na kraju ipak biti proglašen najlošijim i time morati u nominacije, doznat ćemo večeras.