Kandidati rangirali jedni druge, a gledatelji popljuvali izbor: 'Ma kad ona kaže da je avion...'

Rangiranje po privlačnosti u 'Braku na prvu' otkrilo je neočekivane simpatije i komentare među kandidatima, a Franjo se istaknuo kao favorit zahvaljujući svojoj smirenosti, visini i toplom karakteru.

Foto: RTL

Doris i Igor pričali su o Kristini i Stjepanu, koji su se ponovno porječkali. „Stjepan voli biti u centru pozornosti, teško će to promijeniti, malo su smirili tenzije, no opet su se vratili na isto i mislim da oni to ne mogu riješiti“, rekao je Igor, a Doris ga je zafrkavala da treba pozvati Kristinu u goste jer je jako tužna. „Ne bih te mijenjao ni za Kiku, ja samo želim svoju suprugu, nijednu drugu“, rekao joj je Igor.

Foto: RTL

''Franjo ženama prvi, a Doris većini muškaraca?! Ali svakako je najjači moment kada konobarica kaže za sebe da je avion/komad, halo'', ''Nema tu favorita'', ''Očajnički odgovori'' - nisu bili zadovoljni gledatelji izborom kandidata.