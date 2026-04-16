Igor Šeregi otkrio nam je sve o nastavku hit filma 'Svadba!' 'Pravu pomutnju stvara beba'

Najzanimljivije će biti to što ćemo ih u nastavku stvarno 'srušiti'. Hrvatska obitelj ostat će bez privilegija koje je do sada imala i morat ćemo ih preseliti u Bosnu i Hercegovinu jer postaju bjegunci pred zakonom. Dok sam pisao scenarij, tražio sam u koje države se može pobjeći. BiH nam je bila najbliža, ali sad sam otkrio da se, primjerice, iz Turske može lako prijeći u Kazahstan. Još ćemo vidjeti s produkcijom što nam je financijski izvedivo, otkrio nam je redatelj Igor Šeregi o nastavku hit filma 'Svadba'.

'Svadba' je prvi film koji je u gotovo 30 godina u hrvatskim kinima nadmašio i gledanost 'Titanica', a u prva tri mjeseca 2026. prodano je više od milijun i pol ulaznica.

- Nadali smo se da ćemo imati više od 100 tisuća gledatelja, što nitko nije imao u zadnjih 13 godina, a baš da ćemo doći u Hrvatskoj do 800 tisuća, odnosno dva i pol milijuna u globalnoj distribuciji, mislim da se čak ni oni najpozitivniji od nas nisu nadali - priznaje Šeregi.

U nastavku će se dodatno zakomplicirati odnosi među likovima.

- Vidjet ćemo Lončariće u novoj situaciji, gdje ih možda neki dio Bosne i Hercegovine i ne voli zato što su svoju jedinu kćer udali za Srbina. A s druge strane, srpsku obitelj bih volio malo izbaciti iz političke elite i baciti u opoziciju, pa da vidimo kako se Vuk Dimitrijević i cijela obitelj nose s tom sporednom ulogom u političkoj sferi Srbije - govori Šeregi.

Središnji dio priče bit će sin, odnosno beba Nebojše (Marko Grabež) i Ane (Nika Grbelja).

- Njegovo ime još nećemo otkriti, ali neće mu biti lako jer će morati putovati između Zagreba, Beograda i Bosne i Hercegovine te će biti zanimljivo vidjeti gdje će odrastati - dodaje Šeregi.

Dodatno će razviti i lik Milanče - Težak život, kojega glumi Denis Murić.

- Imamo i ono što je u prvom filmu polučilo veliki uspjeh, a to je Težak život, kojem ćemo sada krenuti graditi glazbenu karijeru na malo jačem nivou i koji je već postao zvijezda diljem cijele regije. Tako da će jedan dio filma sigurno nositi on s mladim gangsterom - kaže.

Budžet filma još nije definiran i ovisit će o interesu sponzora: 'Zanima me hoće li naše hrvatske firme napokon prepoznati i da se mogu odlično reklamirati kroz 'Svadbu' i 'Svadbu 2'. Tu mislim na pića, telekomunikacije i druge, jer mislim da je 30 sekundi u filmu gledanije i jeftinije nego reklama na televiziji'.

Snimanje bi trebalo početi za otprilike godinu dana, dok se premijera očekuje početkom 2028. Velik uspjeh prvoga dijela donio je i pritisak.

- Apsolutno. Dio ljudi će uvijek biti nezadovoljan što 'Svadba 2' nije kao 'Svadba 1', a ako napravim potpuno drugačiji film, onda će reći zašto sad to - priznaje Šeregi.

Iako ne očekuje isti uspjeh, vjeruje da film može biti voljen: 'Dogodilo se nešto posebno i teško ponovljivo, ali nadamo se da će film biti jednako voljen među publikom'.

Kao ključ uspjeha prvog filma ističe kombinaciju jakih regionalnih glumačkih imena, komedije koja prirodno okuplja publiku i glazbe koja je ponovno oživjela stare, ali i promovirala nove hitove. Nakon tog uspjeha, život mu se ipak nije drastično promijenio.

- Više mi se ljudi javlja i pozdravlja, bio sam i na svadbama gdje su se ljudi htjeli slikati, ali to je sve lijepo. Nema negativnih strana, jedino možda taj mali pritisak što ljudi čekaju što će biti sljedeće - kaže te dodaje kako mu to nije novo iskustvo

- Nakon ‘ZG80’ je isto bio pritisak što dalje, ali sada sam malo stariji i sigurniji. A predivno je vidjeti da ljudi znaju pjesme iz filma i da se glumci svugdje slikaju s publikom - zaključio Igor Šeregi.