'ČIM JE UZBRDO...'

Kandidati su spremni za novi izazov u 'Životu na vagi': 'Kad čujem da je izazov, meni je loše'

Foto: rtl

Koliko će se kandidati trebati penjati i kome će to biti najteže fizički izvesti ne propustite u novoj epizodi 'Života na vagi'

Dan izazova u 'Životu na vagi' uvijek nosi dozu neizvjesnosti. 'Uvijek se nešto iščekuje, nešto se kuha, nitko ne zna što je, svi komentiramo međusobno što bi moglo biti', priznaje Zvonimir.

No već na samom početku, Kate nije bila previše optimistična: 'Čim je uzbrdo, nije dobro. Imam neki loš predosjećaj. Kad čujem da je dan velikog izazova, meni je unaprijed već loše. Osjećam da nemam ja još tu potpunu snagu koju bih trebala imati.'

Foto: RTL

A kad su kandidati stigli do starta, svi su ostali pomalo zatečeni.

- Zar niste mogli neki strmiji brijeg naći?! Tu ja ne mogu sebe gurati, a kamoli nešto“, našalio se Zoran. „Sve ono što se nisam nadala, to me dočekalo - dodala je Kate.

Uskoro više...

