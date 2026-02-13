Osječki hip hop izvođač Kandžija debitira na ovogodišnjoj Dori. Kaže da ima pjesmu o vremenu, a poseban dio predstavljat će njegov styling na Dori i koreografija koju mu radi poznata koreografkinja Vesna Mimica
Kandžija: Za nastup na Dori pripremam famozan nastup i predstavljam novo poglavlje
Kandžija, pravog imena Stjepko Galović, osječki je hip hop izvođač. Na hrvatsku glazbenu scenu stupio je prije više od 15 godina. Svoj je prvijenac "Narodnjaci" Kandžija predstavio 2009. godine, a uslijedili su "Koktel od rakije" (2011.), "Zlatne žbice" (2012.), "Folder s Golim ženama" (2014.), Bvanadžija ep/w Bvana (2014.), "Nema labavo" (2015.) i "Beton" (2018.).
Posljednji album "Plafon" objavio je 2019. godine. Publiku je tada osvojio pjesmama kao što su "Magična butra", "Seljak", "Trenerka i kožnjak" u suradnji s Toxarom i Krankšvesterom te "Bambus i kavijar". Kandžija ove godine donosi i novi album "Trostruki salto". Ove godine debitira na Dori.
Što vas u životu općenito pa tako I u stvaranju glazbe najviše inspirira?
Ljudi. Oni su najluđi.
Što možete reći o pjesmi koju spremate za nastup na Dori I što publika može očekivati od vašeg nastupa?
Pjesma je o vremenu, probuite se u 3 ujutro pa će vam sve biti jasno. Uzmite smoothie. Grandiozan nastup pripremamo! Grande feličita končerto di koreogafico nuovo hop hop! Baš sutra se nalazimo s Vesnom Mimicom da nam pomogne s koreografijom, opet.
Koliko vam je stalo do toga da kroz svoj rad pomičete granice?
Onako, poprilično, rekao bi. Zato sam i izbacio novi album Trostruki Salto.
Što za vas znači Dora?
Velika pozornica s produkcijom gdje možeš izvesti svoju pjesmu na koji god način hočeš. Htjeli bi predstaviti naše novo poglavlje, novi stil koji je famozan. Isto tako i konačno pokazati stvari koje radimo na jednoj prilično visokoj razini, a to su - koreografija, styling, oblačenje, izuvanje, način kako se ponašamo, kako pričamo, kako hodamo i slično.
Što vas je najviše oblikovalo kao glazbenike?
Najviše me oblikovalo vrijeme provedeno po garažama i fantaziranje. I danima i noćima, neki bi rekli ali ja ne kažem gubljenje vremena, jer sam se bavio smišljanjem neke zabavnije stvarnosti. S puno zekana koji skakuču.
