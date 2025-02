Kanye bi zbog golotinje mogao izgubiti čak 20 milijuna dolara!

Na dodjeli Grammyja najveću pažnju privukli su Kanye West i Bianca Censori. Supružnicima ovo nije prvi put da šokiraju javnost, ponajviše zbog svojih odjevnih kombinacija koje su nerijetko neprimjerene. Modno izdanje reperove supruge ovoga je puta premašilo sva očekivanja, a zbog svog 'performansa' Kanye bi mogao biti kažnjen raskidanjem koncertnog ugovora vrijednog 20 milijuna dolara, piše Daily Mail.

Unatoč tome što je Censori privukla pažnju šokantnim potezom u kojem je besramno pokazala svoje golo tijelo ispod prozirne haljine, reper je navodno bio uzrujan jer nije uspio napraviti još veću pomutnju prije nego što su ga zamolili da napusti prostor.

Kako navode strani mediji, netko je došao razgovarati s Westom zbog ozbiljne mogućnosti da bi televizija koja emitira Grammyje, CBS, mogla dobiti kaznu zbog emitiranja golotinje, a taj čin vjerojatno nije dobro 'sjeo' ni oglašivačima.

- Svi su ih gledali kao da su ludi, a priča se da je pokušao napraviti veliki reklamni trik jer je zabrinut da više nije u središtu pozornosti - rekao je izvor za strane medije.

- Organizatori su bili obaviješteni o njezinoj odjeći nekoliko minuta nakon što je došla na crveni tepih i poslali su nekoga da kaže njegovom timu da moraju ići jer su mogli imati velikih problema ako izvedu ovakvo što u eteru - dodao je.

Kontroverzni par napustio je dodjelu, a vijesti o dolasku policije su demantirane.

Brojni su uvjereni kako je reperov potez pokušaj da odvrati pozornost od Kendricka Lamara, koji je osvojio nagradu Grammy za najbolju snimku i pjesmu godine za 'Not Like Us'. Plan je, kako dodaje izvor, bio ući na ceremoniju i napraviti scenu.

No nisu samo organizatori Grammyja bili nezadovoljni scenom koju su Kanye i Bianca priredili. Navodno su i njegovi investitori loše reagirali na to, a upitno je i što će biti s reperovim nastupima u Tokiju.

- Kanye jednostavno ubija svaku priliku koja mu se ukaže. Njegov trik je bio nevjerojatno jeziv i u Japanu je dočekan s užasom. Japan doživljava kulturno buđenje o pravima žena i MeToo pokret je ovdje stvarno jak. To što je učinio smatra se činom prisilne kontrole što je krajnje neprihvatljivo. U kulturološkom smislu, potpuno je pogrešno procijenio Japan - govori izvor, a Kanye je, kako navode, bi mogao izgubiti ugovor vrijedan 20 milijuna dolara za nastup u Japanu.