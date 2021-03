Iako je njegova još uvijek zakonita supruga Kim Kardashian (40) podnijela zahtjev za razvodom prošlog mjeseca, a stvari su trebale teći glatko, Kanye West se (43), čini se, predomislio.

Kontroverznom reperu i glazbenom producentu sad se više ne žuri toliko riješiti papirologiju, kako je na početku obećao, a izvor blizak Westu za HollywoodLife je pojasnio što je stopiralo cijeli proces.

- Kanye još uvijek nije podnio svoje dokumente oko razvoda jer i dalje ne misli da će Kim to provesti do kraja. On misli kako dovoljno dobro poznaje Kim te je uvjeren da ona to zapravo ne želi. On sada sve ovo vidi kao partiju šaha i zasad ne planira ništa poduzimati oko svega. To je njegov potez - pojasnio je izvor.

Odmah po objavi 'razvoda godine' Kanye je iselio sve svoje stvari iz njihove zajedničke kuće u Calabasasu, što je sugeriralo kako se ne planira tamo vraćati, a s Kim navodno komunicira samo preko odvjetničkih timova. Ipak, dobro upućeni tvrde kako je ovo njegov posljednji pokušaj da sve sabotira.