- \u017delimo da bude\u0161 predsjednik. Glasamo za tebe 2024. - pisali su mu obo\u017eavatelji. No bilo je i kriti\u010dara.

- Volim te, Kanye, ali poradi na mentalnom zdravlju prije nego se ponovno uhvati\u0161 politike - pisali su mu.\u00a0

Ve\u0107 ranije je Kanye naslutio da poraz na izborima 2020. ne\u0107e sru\u0161iti njegove politi\u010dke apsiracije. U podcastu kod Joea Rogana je govorio o potencijalnoj kandidaturi 2024.\u00a0

Kanye na kampanju potrošio 66 milijuna kuna pa priznao poraz

Reper je objavio fotografiju kojom je naslutio da bi se mogao kandidati na izborima za četiri godine. Mnogi su komentirali kako bi tada mogao čak i pobijediti i izrazili su mu podršku u komentarima

<p>Prvi put sam glasovao u svom životu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i to za nekoga kome u potpunosti vjerujem - mene, oglasio se reper i predsjednički kandidat <strong>Kanye West </strong>(43) na društvenim mrežama nakon što je izvršio građansku dužnost. No trenutačno Kanye ne stoji najbolje što se tiče rezultata. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Žestoka rasprava Kanyea Westa i Kim Kardashian</strong></p><p>Glazbenik se nadao da će preuzeti Bijelu kuću nakon ovogodišnjih izbora, ali mu nije pošlo za rukom. West se pojavio na glasačkim listićima u 12 država, piše <a href="https://nypost.com/2020/11/04/kanye-west-got-votes-but-hes-already-looking-to-2024-run/" target="_blank">NY Post</a>. Prema preliminarnim rezultatima u Koloradu je dobio gotovo 6000 glasova, u Vermontu 1200, u Arkansasu 3979, u Idahu 2309, u Iowi 3179, u Kentuckyju 6259, u Louisiani 4837, u Minnesoti 6796, u Mississippiju 3009, u Oklahomi 5587, u Tennesseeju 10.188 te u Utahu 4053. </p><p>Kanye je na predsjedničku kampanju potrošio 10,3 milijuna dolara, što je oko 66 milijuna kuna, ali sada je priznao poraz. Objavio je fotografiju kojom je naslutio da bi se mogao kandidati na izborima za četiri godine.</p><p>- Je li već 2024. godina? - upitao je Kanye na fotografiji. Mnogi su komentirali kako bi tada mogao čak i pobijediti.</p><p>- Želimo da budeš predsjednik. Glasamo za tebe 2024. - pisali su mu obožavatelji. No bilo je i kritičara.</p><p>- Volim te, Kanye, ali poradi na mentalnom zdravlju prije nego se ponovno uhvatiš politike - pisali su mu. </p><p>Već ranije je Kanye naslutio da poraz na izborima 2020. neće srušiti njegove političke apsiracije. U podcastu kod Joea Rogana je govorio o potencijalnoj kandidaturi 2024. </p>