Kanye nastupa u Tirani. Gradit će se posebni stadion za koncert

Jedan od najutjecajnijih glazbenika današnjice, Kanye West (poznat i kao Ye), nastupit će 11. srpnja u Tirani. Za tu priliku u glavnom gradu Albanije bit će izgrađen poseban stadion Eagle koji može primiti oko 60.000 ljudi.

- Ovo nije samo običan koncert. Cilj projekta je stvoriti jedinstven trenutak koji povezuje izvođača, publiku i samo mjesto događanja. Time želimo privući svjetsku pažnju na Tiranu i ujedno postaviti nove standarde za koncerte u regiji - poručili su organizatori.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Stadion Eagle bit će privremena konstrukcija izgrađena isključivo za ovaj događaj. Nalazit će se uz autocestu Tirana–Drač, otprilike dva kilometra od centra grada. Vrata se otvaraju u 18:00 sati, a koncert počinje u 20:00 sati.

Posjetiteljima se preporučuje da dođu ranije, a na lokaciji će biti dostupna hrana, piće i promotivni artikli. Za ulazak je potrebno predočiti ulaznicu i preporučuje se ponijeti važeći identifikacijski dokument. Provodit će se standardne sigurnosne provjere, a informacije o parkingu bit će naknadno objavljene na službenoj stranici događaja.

Ulaznice će biti dostupne isključivo putem stranice yealbania.com, a cijene se kreću od 99 eura ili 9500 albanskih leka. Pretprodaja počinje 5. svibnja u 12:00 sati, dok redovna prodaja kreće dan kasnije, 6. svibnja, također u 12:00 sati.

Glavni organizator koncerta je Streetlife, njemačka tvrtka iz Berlina koja se bavi produkcijom koncerata i događaja još od sredine 1990-ih. Tijekom godina surađivali su s brojnim svjetskim zvijezdama poput 50 Cent, Drake, J. Cole, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Wiz Khalifa i Nicki Minaj. U organizaciji na lokalnoj razini sudjeluju i tvrtke Redcloud iz Tirane te Live Label iz Nizozemske.