Kanye planira ponovno osvojiti Kim: 'Trebat će jako potruditi...'

Reper Kayne West (45) je, čini se, jedva dočekao vijesti o prekidu bivše supruge Kim Kardashian (41) i Petea Davidson (28)

POGLEDAJTE VIDEO:

Kim je prošle godine podnijela zahtjev za razvod od Kanyea, a nakon što je započela vezu s Davidsonom, West je stalno pokušavao sabotirati njihovu vezu javno omalovažavajući dečka svoje bivše supruge. Sada, čini se, želi nagovoriti Kim da odustane od razvoda.

- Ovaj prekid je poticaj Kanyeu da se više trudi i ponovo pridobije Kim i natjera je da odustane od njihovog razvoda. Mjesecima joj je govorio da njoj i Peteu nije suđeno. I iako Kanye nije bio Peteov najveći obožavatelj, posljednjih se tjedana usredotočio na to da pokaže Kim da su čvrsta obitelj - rekao je izvor za strane medije.

- Kim se dosad jednostavno fokusirala na to da Ye bude najbolji tata. Ona će uvijek obožavati Kanyea i cijeniti ga kao oca njihove djece, ali trebat će uložiti velik napor da je ponovo osvoji. On ne misli da je to nemoguće. Posljednjih su se tjedana jako dobro slagali - dodao je izvor.

Ipak, prijatelj blizak Kim Kardashian rekao je da se ona ne namjerava vratiti bivšem mužu.

- Malo je vjerojatno da će se predomisliti oko razvoda. Riješili su pitanje zajedničkog roditeljstva i ona to ne želi pokvariti. Kim osjeća da ima kontrolu nad svojim životom više nego ikad prije. Nemojte se iznenaditi ako se opet pojavi s mlađim muškarcem - rekao je.

Prisjetimo se, reality zvijezda i komičar vezu su prekinuli nakon devet mjeseci. Službeno su prohodali u studenom prošle godine.

Fanovi su počeli nagađati o njihovoj vezi nakon što su se zajedno vozili na vrtuljku u lunaparku i tamo se držali za ruke, a sve je snimila kamera.

Najčitaniji članci