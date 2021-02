Kim Kardashian (40) dogovorila se sa suprugom, reperom Kanyeom Westom da ga ona neće sputavati u tome da on provodi vrijeme s djecom. Starleta je nedavno predala papire za razvod, a sve što se treba 'po putu' riješiti se i rješava, tvrde izvori bliski paru.

Ne žele tenzije već na lijepi način sve dogovoriti. Djecu reper može vidjeti kad god poželi. Imaju četvero djece, kćer North (7) i sina Sainta (5) rodila je Kim, a kćer Chicago (3) i sina Psalma (1) surogat majka.

West je zamolio da Kim ne bude tamo kad je on s djecom, može jedino biti dadilja, s čime se Kardashianka složila.

- Kim zna da on voli djecu, a i oni vole njega. Kanye ih može nazvati na videopoziv kad god on to želi - kaže izvor.

Zadnja sezona reality showa 'Keeping Up With the Kardashians' prikazat će se idući mjesec, a šuška se kako će upravo u zadnjim epizodama showa Kim otkriti da se želi rastati od Westa.

Kim i Kanye javno su obznanili svoju vezu na proljeće 2012. godine, iako su deset godina prije toga bili prijatelji. Proljeće 2014. bilo je rezervirano za vjenčanje u Francuskoj i Italiji.