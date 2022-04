Kanye West otkazao je dolazak na Coachellu, festival traži novu glavnu zvijezdu događaja

Kanye West je odustao od sudjelovanja na Festivalu glazbe i umjetnosti u dolini Coachelle, gdje je trebao biti vodeća zvijezda tijekom obaju vikenda glazbenog događaja koji se održava od 15. do 24. travnja, objavio je The Times.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zbog njegove odluke organizatori festivala imaju samo dva tjedna da pronađu novog headlinera, s obzirom na to da je West trebao nastupiti 17. i 24. travnja. Reperu se trebao pridružiti i Travis Scott, no ni on neće nastupiti, piše TMZ, koji je prvi objavio vijest.

Predstavnici Westa i Coachelle nisu odmah odgovorili na zahtjev The Timesa da potvrde ili komentiraju informaciju. West je i ranije prijetio da neće nastupiti na festivalu Coachella, na kojemu je ove godine headliner i mlada američka pjevačica Billie Eilish.

Poručio je da će izuzetak napraviti samo ako se Eilish (20) ispriča Travisu Scottu jer je navodno na jednom svom koncertu aludirala na kobni događaj sa Scottova 'Astroworld' festivala.

Eilish je svojedobno prekinula koncert u Atlanti, jer joj se učinilo da se jedna obožavateljica bori s disanjem. Pošto je djevojci ukazana liječnička pomoć, nastavila je nastup. Publici je tada poručila kako "čeka da ljudi budu okej prije nego što nastavi pjevati".

Nakon toga je Kanye na Instagramu napisao kako smatra da je tom izjavom aludirala na ponašanje Travisa na koncertu 'Astroworld' u Houstonu na kojemu je u studenome u naguravanju poginulo deset ljudi, a oko 300 ih je potražilo liječničku pomoć. Travis nije prekinuo koncert.

U petak je Page Six citirao neimenovane izvore, napisavši da je West svojoj bivšoj supruzi Kim Kardashian poručio "da će potražiti pomoć" nakon što je na društvenim mrežama tjednima verbalno napadao nju i njezina novog partnera Petea Davidsona.

Najčitaniji članci