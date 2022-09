Kanye West otvoreno o odgoju djece nakon razlaza s Kim: 'Ona je s njima 80 posto vremena'

Glazbenik Kanye West (45) osvrnuo se na kritike koje ga prate i otvoreno progovorio kako izgleda odgoj djece koju dijeli s Kim Kardashian (41) od kada su se razišli.

- Dođe do točke kad svi žele da kažeš 'Oh, to je zbog mentalnog zdravlja' i svi žele da se ispričavaš milijun puta. Svi žele da svi budu toliko ušlagirani, toliko kontrolirani, da nije dopušteno čak ni zauzeti se za stvari koje dajete svojoj obitelji - rekao je Kanye.

Kim i Kanye bili su zajedno 10 godina, od kojih sedam u braku i dijele četvero djece, kćer North (9), sina Saint (6), kćer Chicago (4) i sina Psalm (3).

- Vaš dom je vaša izvorna crkva. Pa ću tako i dalje davati Kim savjete o stvarima koje mogu pomoći, jer to za djecu. Ona još uvijek mora - zapravo 80 posto vremena - odgajati tu djecu - priznao je Kanye.

Kim je prošle godine u veljači pokrenula postupak za razvod, nakon gotovo sedam godina braka. Od onda obožavatelji su mogli vidjeti kako su ona i Kanye koordinirani oko odgoja njihove djece u reality showu 'The Kardashians'.

Kim je u jednoj epizodi rekla kako želi da Kanye bude u životima njihove djece bez obzira na njihove nesuglasice.

- Bez obzira kroz što prolazimo, uvijek želim da moja djeca budu oko svog tate što je više moguće i da imaju jutra s tatom i da ih odvedu u školu - rekla je kim na showu.

Kim je rekla da dvoje mlađe djece ni ne razumije što se događa, ali starijima je otprilike jasno.

- Jednostavno morate biti tu za njih. Bez obzira na sve, čak i u ovom ludom životu koji živimo, jednostavno morate imati otvoren dijalog sa svojom djecom. Kanye i ja smo razgovarali. Moramo svakodnevno razgovarati zbog djecu, mrzim što je na kraju tako ispalo. Ali kad je riječ o obitelji, Kanye i ja ćemo uvijek biti obitelj - zaključila je Kim.

