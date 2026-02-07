Nezavisna kazališta, galerije, klubovi... i dalje imaju velikih problema s financiranjem, za razliku od onih na 'državnim jaslama'. Tko god je na vlasti, za mnoge vrijedne radnike u kulturi nema nikakve razlike
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Kao da je svejedno. Miki, Senf, Plenki... kultura im je strana
Čitanje članka: 1 min
Dvadeset godina proslavilo je prošlog mjeseca nezavisno kazalište Planet Art. Marko Torjanac osnivač je i ravnatelj Planet Arta, glumac, redatelj i docent na Akademiji dramskih umjetnosti. U Histrionskom domu imao je veliko slavlje kroz velike predstave, a sve je završilo dodjelom Zlatne značke Planet Arta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku