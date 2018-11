'Kao dijete zabavljao sam cure i mrzio sam učiti matematiku'

Velika uspješnica javne televizije, serija “Novine”, s drugom sezonom emitiranja krenula je krajem rujna. U ponovnom glumačkom sastavu našao se i Zijad Gračić (59). Iako je u privatnom životu u sretnom braku, u seriji koju je otkupio Netflix tumači samotnjaka Martina Vidova.

Foto: Promo

Igrate ulogu glavnog urednika Martina, kakav je osjećaj biti šef kojeg svi moraju slušati?

Martin Vidov ne nalazi se u zavidnoj situaciji. Na ovim našim prostorima teško je biti u bilo kojem poslu i na bilo kojem položaju. To je svakodnevna borba.

Lik koji igrate vuk je samotnjak, bez obitelji. Vi ste, pak, sretno oženjeni. Što mislite o ljudima koji zbog karijere zapostave privatni život?

Sretan sam jer sam realizirao i privatni i poslovni život te mislim da je to pravo i istinsko bogatstvo. Jedno ne isključuje drugo. Ljudi koji su se potpuno predali poslu i nisu ostvarili privatni život na neki su način ipak zakinuti za nešto predivno.

Foto: Promo

Kada se u vama probudila ljubav prema glumi?

Čini mi se da sam rođen da budem glumac, to sam osjećao kao dijete. U osnovnoj školi otkrio sam da me scena privlači. Ugodno sam se osjećao na njoj. Završavajući gimnaziju već sam bio u dramskoj sekciji, a sudjelovao sam i predstavama u Narodnom pozorištu u Tuzli. Nakon gimnazije upisao sam i glumačku akademiju.

Je li u djetinjstvu za vas postojala još koja opcija osim glumačkog života?

Da nije glume, sigurno bih bio košarkaš i bio bih u sportu. Košarka je bila moj najomiljeniji sport. Bio sam prilično uspješan, što me dovelo do kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine. U Zagrebu sam dugo godina obilazio, naravno rekreativno, sve važnije košarkaške terene - od Tuškanca i Save pa do Šalate.

Foto: Privatni album

Opišite nam svoj put do vrhunskih serija, nakon koje uloge su glumačke ponude počele stizati sve više?

Meni su uloge i na televiziji i u kazalištu počele stizati nakon dobro odrađenih ispita na Akademiji. Dobro sam odgovarao na izazove pa su stizali novi poslovi. Ipak, mislim da je najvažniji trenutak bio na trećoj godini Akademije kad je profesor i redatelj Tomislav Radić ponudio ulogu Ahileja u ‘Ifigeniji u Aulidi’. Opravdao sam povjerenje i otvorio si širom vrata za puno budućih poslova.

Biste li voljeli snimiti treću sezonu 'Novina'?

Cijela ekipa, uključujući i mene, jako je zainteresirana za nastavak.

Foto: Privatni album

Bi li vas radovalo ili imate želju gdje bi voljeli glumiti?

Oduvijek sam se divio britanskim glumcima i njihovom, prije svega, vještinom. Uvijek sam čuo taj perfektni engleski jezik. To je jednostavno dio njihova glumačkog izričaja. Uživam u tome. Da sam kao mlad glumac mogao birati, izabrao bih Veliku Britaniju.

Jeste li kritičniji prema svojoj glumi sada ili kad ste bili mlađi?

Oduvijek sam bio kritičan prema svom glumačkom radu.

Jeste li u karijeri morali pristati na nešto što nije bilo po vašoj volji? Jeste li pomislili da bi to moglo negativno odraziti na daljnju karijeru?

Zaista nisam imao takvih situacija. Bilo je situacija kada se nadvijala sumnja u cijeli posao zbog manje dobrog teksta, ali u većini situacija sam se s kolegama hvatao u koštac s takvim problemima i ipak izvodio predstavu.

Foto: Privatni album

Jeste li kad morali zbog privatnih razloga otkazati neku ulogu?

Dogodili se to upravo prije mjesec dana. Uplašio sam se fizičke zahtjevnosti i izašao iz predstave.

Što nikad ni pod koju cijenu ne biste napravili za glumačku ulogu?

Kada je situacija zanimljiva, glumac ništa neće odbiti. Čini mi se da bih za dobru ulogu pristao na sve.

Je li se prije moglo bolje živjeti od glume ili je danas bolja zarada?

U našem poslu se može pristojno zaraditi. Naravno, kada glumac dobije prigodu i dobije prostora i na filmu i na televiziji. I upravo je to najzahtjevnije u našem pozivu, skrenuti pozornost na sebe. Mislim da je uvijek bilo isto i prije, kao i sada, kao što će biti u budućnosti.

Foto: Promo

Biste li se voljeli baviti glumom do kraja života ili mislite da ćete u jednom trenu prestati s time?

Imam još pet godina do mirovine i mislim se baviti svojim poslom do kraja. Pa je ne znam ništa drugo raditi osim glumiti na pozornici.



Što mislite od čega ćete živjeti u mirovini? Jeste li razmišljali o tome?

Još mi je to ipak daleko. Ne znam što će biti za deset godina. Nažalost, živimo i na takvim prostorima i u vremenu da je sve neizvjesno.

Mnogi vas smatraju kraljem sapunica, laska li vam to?

Meni su takve usporedbe smiješne.

Foto: Promo

Kakvi ste bili kao dijete u školi? U kojem predmetu niste bili dobri?

Školu sam doživljavao kao mjesto gdje se osim učenja djeca moraju i zabavljati. Ja sam bio zadužen za zabavu. Zabavljao sam i nastavnike, a osobito djevojčice (smijeh). Od predmeta najviše nisam volio matematiku.

Po čemu pamtite djetinjstvo?

Zahvaljujući prije svega mojim divnim roditeljima, djetinjstvo mi je bilo nezaboravno. Puno, puno lijepih i sretnih trenutaka. Sve je u kući bilo podređeno nama, meni i mojoj starijoj braći, imam dva brata blizanca.

Kada ne glumite, što volite raditi?

Zadnjih 15 godina svakako se bavim podvodnim ribolovom, ali sve je fokusirano prema zabavi i ugodno provedenom vremenu jer nisam profesionalac u tome.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Kakvi ste kad su u pitanju kućanski poslovi? Pomažete li supruzi?

Trudim se sa suprugom rješavati sve te poslove. U puno tih poslova sam dobar, ali vjerujte mi, ne dijelim ih na muške i ženske poslove. Pomažem joj koliko mogu.

Znate li kuhati?

Nisam često u kuhinji jer moja supruga Katarina kuha ozbiljno i jako dobro. Ponekad joj pomažem, ali da se sam uhvatim kuhače, to ne.

Što vas je privuklo kod supruge?

Sljedeće godine slavit ćemo trideset godina zajedničkog života i moram priznati da mi je vrijeme brzo prošlo. Katarini me privukao njezin karakter i drago mi je što nisam pogriješio.

Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL

Tko je stroži roditelj, vi ili supruga?

Katarina je preuzela odgovorniji dio, ona je ‘ozbiljan’ roditelj, ja popuštam, ispunjavam želje i nisam uopće strog.

Biste li voljeli postati uskoro djed?

O tome nisam puno razmišljao, volio bih biti djed, ali mi broj unuka nije važan.

Imate li neki san koji još niste ostvarili, zemlju koju niste posjetili, a želite?

Najviše bih volio otići u Grčku.

Foto: Tomislav Miletić/ PIXSELL

Koja je vaša tajna sretnog braka?

Tolerancija, uvažavanje, razumijevanje, ispunjavanje malih stvari, uzajamno poštovanje, ali na kraju i odluka da želim provesti cijeli život s nekim.

Što vas osobito može izbaciti iz takta?

Ne volim vidjeti kad čovjek nema svoj vlastiti karakter i osobnost.