Kao jaje jajetu: Poznati očevi i djeca koja im nevjerojatno sliče

Will Smith i Jaden Smith



Jade Smith (19), sin Willa Smitha (45) i Jade Pinkett Smith (42), na velikom platnu debitirao je u filmu 'U potrazi za srećom' 2006., gdje igra i njegov otac. Nakon toga imao je uloge u filmovima 'Dan kada je zemlja stala', ' Karate Kid' i 'After Earth'. Osim glumačke karijere, mladi Smith gradi i glazbenu, 2012. objavio je rap album 'The Cool Cafe', a ima i svoj brand odjeće MSFTSrep. Njegovo bogatstvo procijenjeno je na 30 milijuna kuna.

Clint Eastwood i Scott Eastwood



Najmlađi sin slavnog glumca i redatelja Clinta Eastwooda (88), Scott (32) karijeru je započeo pod majčinim prezimenom Reeves. Ipak, u jednom se trenutku predomislio. Pod drugim prezimenom pokušao je dobiti ulogu u svakom filmu svog oca, a to mu je uspjelo samo dva puta - pojavio se u 'Gran Torinu' i 'Invictusu'. Za sve druge su ga odbili.

Clint je s njegovom majkom imao izvanbračnu aferu, a Scott je odrastao s njom i pet sestara. Karijeru je započeo kao model, a danas se sve više probija u Hollywoodu. Zvijezda je filma 'Bitka za Pacifik' i ljudi ga sve ozbiljnije shvaćaju kao glumca, ne samo kao Clintovog sina. No, on je ostao skroman. Za sebe kaže da je 'najsretniji čovjek na svijetu' jer radi ono što voli. Kad ne snima filmove, voli ići u ribolov, lov, surfati, roniti i provoditi vrijeme na svom velikom ranču u Kaliforniji.

Kirk Douglas i Michael Douglas



Michael Douglas (73) se cijeli život svađao i godinama nije razgovarao s ocem Kirkom (101). Kirk je sinu zamjerao opijanje, drogiranje i razvratan život, a Michael ocu što je odrastao bez njega.

Kirk se od njegove majke Diane razveo kad je Michael imao samo sedam godina i nije brinuo o njemu. No kako je godinama kasnije tvrdila Diana, nisu željeli jedno drugo blatiti i iznositi prljavi veš u javnost, zajedno su dogovorili kako su im djeca na prvom mjestu i da ne žele da pate.



- Michael je uvijek govorio da nam je zahvalan što se nismo blatili u medijima, iako smo vjerojatno oboje to željeli. Tome je pomogao i njegov drugi brak s Anne. Ona je sve olakšala i s njom sam se o svemu mogla dogovoriti, što će moji sinovi u njihovoj kući gledati na televiziji i kada bi trebali ići spavati - rekla je jednom Diane.

Foto: Instagram

Izlaskom njenom autobiografskom knjigom 'U krilima: memoar', Kirk je bio povrijeđen i silno se naljutio na bivšu suprugu jer ga je opisala kao grabežljivu pticu nezasitna seksualnog apetita.



Michael i Krik čak i kad su snimali zajedno, bili su u odvojenim garderobama. Pomirili su se prije sedam godina kad je Michael obolio od raka grla. Kirk je tada rekao da se divi sinovoj borbenosti. Michael se sada uplašio da će Kirk umrijeti pa ga često posjećuje.



- Svađali smo se zbog gluposti i ranjavali jedan drugog. Tata je star, želim ga pamtiti po emocijama i dobroti - rekao je Michael.

Marlon Brando i Tuki Brando (unuk)



Tuki Brando (27), unuk zvijezde “Kuma” i brojnih drugih antologijskih filmova, sin Daga Drolleta i preminule Cheyenne Brando, kćeri slavnog oskarovca i tahićanske glumice Tarite Teriipaie. Premda vrlo nesretnog djetinjstva, zato što mu je oca ubio ujak Christian, a majka mu se ubila, Tuki je uspio naći svoj put.

Vrlo brzo postao je muza danas ozloglašenih velikana modne fotografije Brucea Webera i Marija Testina. Krasio je naslovnicu Voguea, bio zaštitno lice Versacea te brojnih svjetskih brendova. Naslijedio je djedovu izražajnu vilicu, ali ne i njegov glumački talent.

- Gluma je za mojeg djeda, modeling za mene. Taman i da sam to želio, bio bi to pretežak put za mene. Ljudi bi sigurno govorili kako nisam ni približno dobar kao moj djed. Zato sam želio nešto drugo - izjavio je svojedobno Tuki, koji trenutačno studira medicinu u Francuskoj.

Bob Dylan and Jakob Dylan



Bob Dylan (77) otac je šestero djece, a jedno od njih, ono koje mu najviše sliči je sin Jacob (48) koji je također krenuo očevim stopama i odabrao glazbenu karijeru. Dylan je snimio desetak pjesama. Dok je Jacobov sin Levi Dylan (24) također ozbiljno zakoračio u karijeru, ali se on odlučio na modnu industriju.

Levi je nedavno nosio reviju na Dolce&Gabbana modnoj reviji u Milanu i oduševio modne kritičare. Prošle godine izjavio je da se neće baviti manekenstvom jer su "ti dečki jako visoki", ali izgleda da je promijenio mišljenje. Pozirao je i za časopise Wonderland Magazine i Vogue Italia, a zasluge za manekensku karijeru pripisuje svojoj djevojci fotografkinji Alani O'Herlihy (23) koja ga je upoznala s modnom industrijom.

Tom Hanks and Colin Hanks

Colin Hanks (40) je osim izgleda, naslijedio i očevu ljubav prema filmovima. Mladi glumac 2015. je predstavio svoj novi dokumentarni film 'Sve stvari moraju proći'. Na crvenom tepihu tada ga je došla podržati pomajka Rita Wilson (61), a svi su komentirali kako Colin sve više nalikuje na slavnog oca Toma. No, stariji Hanks nije bio na premijeri jer je gostovao u showu Jimmyja Fallonea.



- On puno radi i jako sam ponosan na njega - rekao je Tom u jednom intervjuu, te se našalio da bi mu sin mogao biti i konkurencija.

Osim najnovijeg filma, Colin je glumio 2002. u filmu Orange County, a imao je i manju ulogu u filmu King Kong 2005. Godine. Također se pojavljivao u serijama Mad Men i Dexter.

Bob Marley and Ziggy Marley

Ziggy Marley (49) je prije dvije godine povodom 30 obljetnice smrti svog oca objavio dokumentarni film o Bobovom liku i djelu, ali i o tome kakav je bio privatno te kako je proživljavao emocije. Ziggy, pravim imenom David, imao je 13 godina kada mu je otac preminuo, a ima još jedanaestero braće i sestara koje je Marley dobio s različitim ženama.



- Ljudi se neće moći samo povezati s tatom, moći će doživjeti i njegovu emotivnu stranu. To je vrlo neobičan doživljaj i to ne samo zbog njegove glazbe - rekao je Ziggy prije nego je objavio dokumentarni film.



Arnold Schwarzenegger and Patrick Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger (24), sin glumca Arnolda Schwarzeneggera (70), i sam je zagrizao u svijet glume, no ispričao je da od oca ne očekuje nikakve povlastice. Njegov otac, Američki glumac Austrijskih korijena, koji je ujedno i producent, autor, investitor i političar, poznat još i kao bivši profesionalni body builder, ima veliki utjecaj u filmskoj industriji.

Sinu ne želi pomagati u glumačkoj karijeri, kako kaže, barem ne još. Patrick koji je treće dijete proslavljenog glumca i njegove bivše supruge, novinarke Marije Shriver (62), iskreno je progovorio o probijanju na filmska platna.

- S glumom sam rastao, a u školi sam se odmah upisao na dramu. Za razliku od vršnjaka, imao sam oca glumca s kojim sam se mogao konzultirati oko svoje izvedbe i ti zajednički napori su nas zbližili. Stalno smo radili nove i nove drame na školskim radionicama, dodijelili bi mi partnera ili partnericu, a ja bih uvježbavao s roditeljima. Gluma je bila moja inspiracija - rekao je i nastavio da ga je otac kao dijete često vodio na set, da je spavao u njegovoj prikolici, odlazio ujutro s njim u sobu za šminkanje.

- U film me prvi put ubacio kad mi je bilo nekih 10 godina, bila je to mala uloga s Adamom Sandlerom (51) u filmu The Benchwarmers - otkrio je mladi glumac.

Nakon toga je, kaže, morao ići svojim stopama i mukotrpno raditi da se dokaže. Trenutačno ga se može vidjeti uz Bellu Thorne (20) u romantičnoj drami 'Midnight sun' odnosno 'Ponoćno sunce'.

- Ništa ne ide lako u životu, I moj otac to zna. I ja danas radim mukotrpno. Odbili su me za mnoge uloge, ali ne žalim se. Samo radim. Otac mi je podrška, ali namjerno sam se udaljio od njega, gotovo otjerao. Ne pokušavam ući u niti jedan od njegovih filmova. Nadam se da ću jednog dana raditi s njim, ali sada radim ono što se zove 'grijati stolicu' - poručio je mladi glumac.