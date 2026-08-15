Kao mladić je napisao scenarij koji mu je promijenio život, a svi su pratili samo njegove veze

Ben Affleck rođen je 15. kolovoza 1972. godine u Berkeleyju u Kaliforniji. Nakon rastave roditelja s obitelji se preselio u Cambridge u Massachusettsu, grad koji je imao važnu ulogu u njegovu odrastanju i kasnijem umjetničkom razvoju. S glumom se susreo vrlo rano. Već kao sedmogodišnjak pojavio se u nezavisnom filmu "The Dark End of the Street", a kao dijete sudjelovao je i u televizijskoj produkciji "The Voyage of the Mimi". U Cambridgeu je upoznao Matta Damona, koji je živio svega nekoliko ulica dalje. Njihovo prijateljstvo s vremenom je preraslo u jednu od najpoznatijih kreativnih suradnji u suvremenom Hollywoodu. Obojica su pohađala Cambridge Rindge and Latin School te ih je zanimala gluma, a Affleck se već tijekom srednjoškolskih dana pojavljivao u televizijskim produkcijama. Nakratko je studirao na Sveučilištu Vermont, a potom i na Occidental Collegeu u Kaliforniji, no akademsko obrazovanje napustio je kako bi se potpuno posvetio glumačkoj karijeri.

Početkom devedesetih godina počeo je dobivati zapaženije filmske uloge. Pojavio se u filmu "School Ties" iz 1992. godine, uz Damona i Brendana Frasera, a godinu poslije glumio je u danas kultnom filmu "Dazed and Confused". Važnu ulogu u razvoju njegove karijere imao je i redatelj Kevin Smith, koji ga je angažirao u filmu "Mallrats", a zatim mu povjerio jednu od glavnih uloga u romantičnoj komediji "Chasing Amy". Prava prekretnica u njegovoj karijeri ipak nije došla samo zahvaljujući glumi. Affleck i Damon zajedno su napisali scenarij za "Dobri Will Hunting", priču o problematičnom mladiću iznimnog matematičkog talenta. Put od scenarija do velikog platna nije bio jednostavan, ali prava je naposljetku otkupio Miramax. Film je 1997. godine postigao velik uspjeh kod publike i kritike, a Affleck i Damon osvojili su Zlatni globus i Oscara za najbolji originalni scenarij. Njih su dvojica gotovo preko noći postali velika holivudska imena.

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Nakon osvajanja Oscara Affleck je dobio niz visokoprofilnih uloga. Godine 1998. pojavio se uz Brucea Willisa i Liv Tyler u spektaklu "Armageddon", jednom od najvećih kinohitova te godine. Istodobno je nastupio u hvaljenom filmu "Shakespeare in Love", dobitniku Oscara za najbolji film. Slijedili su "Dogma", "Forces of Nature", "Boiler Room", "Reindeer Games" i romantična drama "Bounce". Početkom 2000-ih Affleck je sve više dobivao status akcijske zvijezde. U filmu "The Sum of All Fears" utjelovio je mlađu verziju Jacka Ryana, lika iz romana Toma Clancyja, dok je 2003. preuzeo naslovnu ulogu u stripovskoj ekranizaciji "Daredevil". Iako je film bio komercijalno uspješan, razdoblje koje je uslijedilo pokazalo se znatno težim. Filmovi poput "Paychecka", "Jersey Girl" i "Surviving Christmas" nisu ostvarili očekivani uspjeh, a Affleckova dotadašnja popularnost počela je slabjeti.

Umjesto da ostane isključivo ispred kamere, Affleck je postupno počeo graditi novi period karijere. Godine 2007. režirao je i napisao kriminalističku dramu "Gone Baby Gone", u kojoj je glavnu ulogu imao njegov brat Casey Affleck. Film je naišao na vrlo dobre kritike. Vrhunac tog dijela njegove karijere stigao je s filmom "Argo" iz 2012. godine. Affleck je film režirao, producirao i u njemu utjelovio operativca CIA-e Tonyja Mendeza. "Argo" je postao veliki kritičarski i komercijalni uspjeh. Affleck je osvojio Zlatni globus za najboljeg redatelja, dok je film osvojio Oscar za najbolji film.

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Posebno veliko zanimanje javnosti izazvala je vijest da će Affleck preuzeti ulogu Brucea Waynea, odnosno Batmana. Kada je 2013. objavljeno da će glumiti uz Henryja Cavilla u filmu "Batman v Superman: Dawn of Justice", dio obožavatelja reagirao je izrazito negativno. Nakon premijere filma 2016. godine situacija se djelomično promijenila. Premda sam film nije naišao na osobito dobre kritike, Affleckova interpretacija Batmana dobila je brojne pohvale. Lik je ponovno igrao u "Justice Leagueu", a nakratko se pojavio i u "Suicide Squadu". Kasnije je odustao od planova da samostalno režira film o Batmanu te je početkom 2019. potvrdio da napušta ulogu.

Izvan svijeta superjunaka nastavio je glumiti kompleksnije likove. Pojavio se u filmovima "The Accountant", "Live by Night", "Triple Frontier" i "The Last Thing He Wanted". Privukao je pozornost i kao redatelj filma "Air". Biografska sportska drama prikazuje priču o nastojanjima Nikea da mladog Michaela Jordana privuče i potpiše ugovor koji će poslije promijeniti industriju sportske obuće. Matt Damon preuzeo je jednu od glavnih uloga, dok je Affleck, osim redateljskog posla, utjelovio suosnivača Nikea Phila Knighta.

Važno je zvati se Jennifer

Affleckov privatni život gotovo je cijelu njegovu karijeru bio pod povećalom medija. Početkom 2000-ih započeo je vezu s Jennifer Lopez, a njih dvoje ubrzo su postali jedan od najpraćenijih slavnih parova na svijetu. Mediji su ih prozvali "Bennifer", a 2002. godine objavili su zaruke. Zajedno su glumili u filmu "Gigli", koji je doživio veliki komercijalni i kritičarski neuspjeh. Njihova planirana svadba nije održana, a početkom 2004. prekinuli su vezu.

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Nakon toga Affleck je započeo vezu s kolegicom iz "Daredevila", Jennifer Garner. Zaručili su se nakon nekoliko mjeseci veze i vjenčali u lipnju 2005. godine. U braku su dobili troje djece, kćeri Violet i Seraphinu te sina Samuela. Nakon deset godina braka 2015. objavili su da se rastaju. Premda se jedno vrijeme nagađalo o mogućem pomirenju, zahtjev za razvod podnijeli su 2017., a brak je službeno okončan u listopadu 2018. godine.

Nakon razvoda Affleck je neko vrijeme bio u vezi s televizijskom producenticom Lindsay Shookus, a ljubio je i kolegicu Anu De Armas. Njegov privatni život ponovno je postao predmetom intenzivnog zanimanja kada je obnovio vezu s Jennifer Lopez. Gotovo dva desetljeća nakon prvog prekida par se ponovno zbližio, a u travnju 2022. objavili su nove zaruke. Iste godine vjenčali su se u Las Vegasu.

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Njihov odnos ponovno je privukao veliku medijsku pozornost. Lopez je 2024. predstavila projekt "This Is Me... Now", povezan s njihovom ljubavnom pričom, dok su se nekoliko mjeseci poslije počele pojavljivati glasine o bračnim problemima. U kolovozu 2024. Lopez je podnijela zahtjev za razvod. Affleck je kasnije komentirao kako "nema drame ni sapunice" što se tiče njihova razvoda.

- Nije baš zdravo za mene da se stalno opterećujem neuspjesima te da se stalno krivim za nešto. Svakako sam griješio. Sigurno sam učinio stvari zbog kojih žalim. Ali moraš se ponovno podići, iz svega nešto naučiti, nastaviti učiti i pokušati krenuti dalje - komentirao je Affleck u jednom intervjuu.

Uz uspone i padove u karijeri i privatnom životu, Affleck je otvoreno govorio i o problemima s alkoholom. Prvi put se liječio od ovisnosti 2001. godine, a liječenju se ponovno podvrgnuo tijekom razdoblja raspada braka s Jennifer Garner. O svojim je problemima poslije govorio javno te je istaknuo želju da bude prisutan i odgovoran otac te naglašavajući važnost traženja stručne pomoći kada je ona potrebna.

U razgovoru za The New York Times 2020. godine govorio je i o obiteljskoj povijesti alkoholizma te o vlastitim pogreškama. Razvod od Garner opisao je kao jedno od najvećih životnih žaljenja, a priznao je da je konzumacija alkohola dodatno pogoršala probleme u njihovu odnosu.