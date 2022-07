Kao studentica debitirala je u filmu Zrinka Ogreste: 'Skautirao me na hodnicima Akademije'

Zrinko me 'skautao' na hodnicima Akademije i mom prvom ispitu glume. To je doista jedan predivan potez, pogotovo nekoga tko je renomiran u mjeri u kojoj je Zrinko Ogresta jer nekako pokazuje da će uvijek postojati netko tko će ti dopustiti da učiš uz njega, priča nam studentica Akademije dramske umjetnosti, Tea Harčević, koja je prošle godine debitirala u filmu našeg nagrađivanog redatelja Zrinka Ogreste, preuzevši ulogu Veronike, Mirjanine kćeri koju glumi Anja Šovagović Despot.

- Kao u svakom poslu, pa tako i u glumi, iskustvo je jako važna kategorija, a ti neki prvi koraci u profesiji kojom se želiš baviti uvijek su teški, koliko god klišejasto to zvučalo. Tako da moram reći da je stvarno veliki blagoslov te prve korake napraviti uz nekoga tko doista zna što radi - nastavlja. Tea trenutno završava prvu godinu diplomskog na Akademiji, a osim glavne uloge u 'Plavom cvijetu' imala prilike glumiti i u hit seriji 'Crno bijeli svijet'. Takvim iskustvom ne mogu se pohvaliti baš svi studenti prije dobivene diplome.

Možemo reći da su sve debitantske uloge mladih glumaca vrlo važne, ali kada je ona u filmu koji potpisuje jedno od najvećih imena hrvatskog filma, onda ima posebnu čar. Iako je Tea svoju ulogu prihvatila odmah, 'bez razmišljanja', bilo ju je strah hoće li to uopće moći odraditi.

- Sve je to uvijek malo nadrealno, a ja sam inače po prirodi, ne bih rekla pesimist, već ogromni realist. Tako da uz inicijalnu enormnu sreću, svakako sam se pitala hoću li uopće to moći, ali je uzbuđenje i, usudim se reći, fascinacija i sigurnost u ljude koji su me okruživali brzo pojelo te klice samopropitivanja - rekla nam je Tea. O redatelju Zrinku i njihovoj suradnji ima samo riječi hvale.

- Zrinko je doista jedan čovjek s energijom koju se rijeko susreće i svakom bih mladom glumcu poželjela suradnju s njim. Uopće ne znam kako da ga opišem, to je neki sukus velike spremnosti i profesionalnosti, dječjeg uzbuđenja i nepatvorene ljubavi prema poslu kojim se toliko dugo bavi - ističe. A koliko se dugo snimao film i kako je uskladila fakultetske obveze?

- Često imam više sreće nego pameti pa mi se taman poklopilo da su se svi moji snimajući dani nekako uspjeli prilagoditi nastavi što mi nije stvaralo probleme. Akademija te pripremi na svašta, daje ti alate i kondiciju koji su potrebni za rad vani, ali uvijek postoji taj mali postotak za koji te nijedna škola osim iskustvene ne može pripremiti. Zato su tu ljudi koji znaju iskoristiti tvoj puni kapacitet usprkos strahu, tremi i sličnim smetalima.

Ova mlada perspektivna glumica prve uloge 'odradila' je već u osnovnoj školi. Kao i kod većine drugih, tada je sudjelovala u školskim priredbama i dramskim skupinama. No, s obzirom na to da je ona već tada pokazivala ogroman talent, osnovnoškolske priredbe produžile su se na amaterska kazališta i neke, kako nam govori, 'ozbiljnije' produkcije. Ipak, nije samo o glumi maštala od malih nogu, bilo je tu još zanimanja koja su joj se motala po glavi.

- Često su mi se mijenjale te neke fascinacije profesijama, htjela sam ja kao mala biti i tajnica i doktorica i svašta nešto. Kroz srednju školu sam uozbiljila s politologijom, ali nekako me ta gluma najviše privukla.

Akademiju dramskih umjetnosti Tea je upisala odmah nakon srednje škole. Ona joj je bila prvi izbor.

- Prijamni ispit za Akademiju je uvijek na jesenskom roku pa se često mora odabrati ta neka sigurnosna mreža za ljetni rok. Stoga sam na ljeto upisala fakultet kako bi imala opciju ukoliko ne upadnem na Akademiju. Na kraju sam se sretno ispisala - kaže.

Zanimalo nas je tko joj je uzor u svijetu glume?

- Hrvatska i regija doista imaju takvih glumačkih veličina svih dobnih skupina, pogotovo ženskih, tako da mi je uopće teško izdvojiti, ali kad bih asocijativnim kodom išla uvijek se divim i obožavam gledati Kseniju Marinković, Jadranku Đokić, Doris Šarić Kukuljicu, Ivu Kraljević, Branku Katić. Previše je izvrsnih da bi ih se pobrojalo, ali se nekako jako veselim i ovoj generaciji koje sam dio i koja dolazi, toliko je kolega i kolegica, prijatelja koji trenutno već 'ubijaju' i za koje vjerujem da će jednog dana biti uzor mnogima.

Među velike glumice čiji rad prati od malena spadaju i Vanja Ćirić i Anja Šovagović Despot s kojima je imala prilike glumiti u 'Plavom cvijetu'. Gledati ih kako rade iz prve za nju je bilo, kaže, predivno.

- Primile su me nekako majčinski, baš u duhu onoga što film jest i smirile me. Hvala im na tome - kazala je Tea Harčević. A gdje se vidi u budućnosti?

- Teško je to pitanje. Trenutačno ni u kom smislu nisam isključiva, htjela bih samo raditi, to jest imati tu privilegiju da se mogu baviti glumom u projektima koji me zanimaju i tjeraju na rast te istovremeno moći živjeti od toga. Mislim da je većini mladih glumaca trenutno san tako jednostavan - baviti se svojim poslom do kraja.

Gledati samu sebe na velikom ekranu tijekom premijere 'Plavog cvijeta' bilo joj je strašno, a kako bi si olakšala na to je, kaže, počela gledati kao na trening i analizu.

- Pomisao je na prvu odvratno strašna, ali kad si doveden pred čin začuđujuće je lako. Na to gledanje sebe sam nekako počela gledati kao na trening i analizu, više nego na studiju samokritike. A i atmosfera filma ti nekako pomogne da ne buljiš u sebe nego da uživaš u cjelini - objasnila je pa nastavila o zadovoljstvu dobivenom ulogom:

- Mislim da nikad nema prostora za potpuno zadovoljstvo, pogotovo u mojim godinama i iskustvu, odnosno nedostatku istog. Realno gledam na to jesam li se u tom trenu dala do kraja i gdje se taj kraj pomiče s vremenom.

Osim što glumi u filmu, Tea ih voli i gledati. Spada među filmofile, a najdraži filmovi su joj 'Birdman', koji ju uvijek jednako iznenadi i 'Victorija', koji joj je oduvijek bio ideal filma i ženske uloge u suvremenom prostoru.

Nitko ne sumnja da je pred ovom mladom glumicom velika i uspješna karijera. Na kraju krajeva, to je potvrdio i sam redatelj Zrinko Ogresta kada joj je dao da debitira u njegovom 'Plavom cvijetu'. Za kraj Tea nam je otkrila koji su joj daljnji planovi.

- Još uvijek studiram, sad upisujem završnu godinu, ali imala sam kroz ovu godinu sreće raditi na nekoliko važnih i dobrih projekata poput predstave Mala zabava Vanje Jovanovića u &td-u, novom kratkom filmu izvrsne Hani Domazet, Zagrepčanke Dražena Krešića, samo nekih od ovih prije spomenutih predstavnika mlađe generacije koje treba gledati te koji će se moći gledati nakon ljeta, a nadam se da će me barem polovica te sreće i predivnog društva pratiti i ubuduće - zaključila je.

