Kaos iza kulisa: Nižetićev tim psovao i galamio jer su izgubili

Očekujem pobjedu i spremni smo na to, najavljivao je uoči Dore Luka Nižetić (35). Očito ni on ni njegov tim nisu bili spremni na to da glasovi nekoga drugog pošalju na Euroviziju u Tel Aviv, barem sudeći prema nezadovoljnom komešanju i psovkama nakon objave rezultata.

[video: 1204427 / Izjava Roka Blaževića nakon Dore]

U tome je prednjačila u Green Roomu Larisa Lipovac (42), koja je bila zadužena za Lukinu vrckavu koreografiju.

- Angažirao sam cijeli tim ljudi da sve bude savršeno. Posebno su rađeni koreografija, kostimi i scenski nastup koji će se naslanjati na pop art estetiku - najavljivao je Luka.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Potrajalo je slaganje pozornice za njegov nastup, postavljali su kartone kako bi upotpunili tu njegovu pop art estetiku. I krenula je pjesma “Brutalero”. Nerazumljivo, u veselom ritmu i s koreografijom u kojoj malo leži na podu, a plesačice se vrte oko njega, pa je ustao i mahao velikim kartonskim megafonom. Publika se i dalje borila shvatiti o čemu on to pjeva.

Bio mu je to četvrti nastup na Dori. Vjerovao je da ove godine ima dobitnu kombinaciju. No, eto, ostao je neshvaćen. Dok ljudi odgonetnu o čemu pjeva, za svibanjski nastup na Euroviziji pripremat će se Roko Blažević (18).

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iskreni zagrljaji i čestitanje onome kojeg su publika i stručni žiri izabrali? Zaboravite. Prije nego što će početi glasovanje, Roko Blažević ustao je s mjesta i otišao do Lorene Bućan (16), najmlađe sudionice opatijske Dore. Džentlmenski je popričao s Lorenom, zagrlio je i poželio joj sreću. To dvoje tinejdžera pokazalo je većini kolega kako bi se trebali ponašati. On je pobijedio, a mlada pjevačica završila je na drugom mjestu sa šest bodova iza njega.

U međuvremenu su ostali timovi sjedili za stolom i gledali u svoje mobitele, možda i glasovali za sebe. Skakali bi na svoje bodove, ako bi ih po njihovom ukusu bilo dovoljno, ostali nijemi kada je desetka ili dvanaestica otišla nekome drugome.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na napise da je doživjela debakl na Dori i osvojila samo bod od publike, Lidija Bačić (33) nam je rekla kako je zadovoljna 11. mjestom: “Po prvih nekoliko mjesta očito je da naša publika želi predstavnika na engleskom, ali ja ću i dalje pjevati na hrvatskom”.