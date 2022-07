Kaos tijekom koncerta Due Lipe, u prepunoj areni eksplodirao je vatromet: 'Bilo je strašno...'

Pjevačica Dua Lipa (26) završavala svoj nastup u Scotiabank Areni kada je vatromet počeo eksplodirati unutar koncertne dvorane nešto prije 23 i 45 sati. Hitno je morala prekinuti koncert.

Policija je rekla za medije da je troje posjetitelja koncerta zbrinuto nakon što su zadobili "vrlo manje ozljede". Posjetitelj koncerta također je razgovarao s medijima i primijetio da mnogi drugi sudionici vjerojatno nisu bili svjesni da je improvizirani vatromet bio neplaniran, piše Daily Mail.

- Bilo je to na kraju, tijekom njezine posljednje pjesme, a konfeti su već izašli pa smo mislili da je to dio finala. Nikoga to nije uznemirilo osim ljudi na podiju, ali bilo je strašno - rekao je.

Glasnogovornik Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) također je rekao da posjetitelji svih događaja moraju proći kroz detektore metala prije nego što uđu u arenu. Iz tvrtke su se oglasili i priopćenjem povodom događanja na nastupu Dua Lipe.

- Sinoć, na kraju koncerta u Scotiabank Areni, jedan je član publike zapalio neovlašteni i ilegalni vatromet na podu arene. Kao rezultat toga, troje sudionika primilo je manju pomoć na licu mjesta i mogli su otići kući bez potrebe za daljnjom medicinskom pomoći - naveli su i napomenuli da su obavijestili vlasti o tom pitanju.

- Kao jedno od najboljih mjesta u Sjevernoj Americi, stvaranje sigurnog mjesta za svakog posjetitelja u Scotiabank Areni glavni je prioritet MLSE-a i odmah smo počeli raditi u suradnji s policijom u Torontu kako bismo u potpunosti istražili ovaj bezobzirni i opasni čin - dodali su.

Dijeleći izjavu na svom Instagramu u četvrtak, Dua je jasno dala do znanja da je užasnuta razvojem događaja i da je u tijeku istraga u vezi s incidentom.

- Sinoć je neovlašteni vatromet ispaljen u gomili tijekom mog seta u Torontu. Stvaranje sigurnog i inkluzivnog prostora na mojim nastupima uvijek mi je na prvom mjestu, a moj tim i ja smo jednako šokirani i zbunjeni događajima kao i svi vi. U tijeku je istraga o događajima koja se provodi i svi uključeni naporno rade na otkrivanju kako je došlo do ovog incidenta. Oživljavanje showa za moje obožavatelje bilo je tako nevjerojatno iskustvo i jako mi je žao zbog svih koji su bili uplašeni, osjećali se nesigurno ili čiji je užitak u showu bio na bilo koji način ugrožen - poručila je.

