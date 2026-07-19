Kaos u Milanu: Zbog jake tuče prekinuli koncert Bad Bunnyja

Koncert portorikanskog pjevača Bad Bunnyja u Milanu je prekinut u subotu navečer nakon što je tuča prisilila 80.000 ljudi da napuste događaj na otvorenom, objavile su talijanske novinske agencije ANSA i Adnkronos. Nekoliko posjetitelja koncerta je pogođeno u glavu ledenim kuglama, javile su agencije citirajući vatrogasnu postrojbu. Pružena im je hitna medicinska pomoć.

Foto: @_enrih_ via Instagram

Bad Bunny, koji je na europskoj turneji do 22. srpnja, u veljači je bio glavna zvijezda na poluvremenu Super Bowla sa svojim nastupom na španjolskom jeziku i s reggaeton ritmovima. Tridesetdvogodišnji umjetnik lansirao je reggaeton i latino trap na vrh globalne pop scene.

Foto: Mike Blake

Njegov album "Debi Tirar Mas Fotos" snažno naglašava tradicionalne portorikanske ritmove (salsa, bomba, plena itd.) i evocira kolonizaciju njegovog rodnog otoka, koji je pod jurisdikcijom SAD-a od 1898., prenoseći društveno-političku poruku u izrazito plesnom stilu.