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BILO 80.000 LJUDI

Kaos u Milanu: Zbog jake tuče prekinuli koncert Bad Bunnyja

Piše HINA,
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Kaos u Milanu: Zbog jake tuče prekinuli koncert Bad Bunnyja
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Foto: Reuters
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Čak 80.000 obožavatelja ovog Portorikanca moralo je otići s koncerta u subotu kada je Milano pogodilo snažno nevrijeme. Nekoliko ljudi je zatražilo i pomoć liječnika

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Koncert portorikanskog pjevača Bad Bunnyja u Milanu je prekinut u subotu navečer nakon što je tuča prisilila 80.000 ljudi da napuste događaj na otvorenom, objavile su talijanske novinske agencije ANSA i Adnkronos. Nekoliko posjetitelja koncerta je pogođeno u glavu ledenim kuglama, javile su agencije citirajući vatrogasnu postrojbu. Pružena im je hitna medicinska pomoć.

People evacuate from Bad Bunny's concert due to a hailstorm, in Milan
Foto: @_enrih_ via Instagram

Bad Bunny, koji je na europskoj turneji do 22. srpnja, u veljači je bio glavna zvijezda na poluvremenu Super Bowla sa svojim nastupom na španjolskom jeziku i s reggaeton ritmovima. Tridesetdvogodišnji umjetnik lansirao je reggaeton i latino trap na vrh globalne pop scene.

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Foto: Mike Blake

Njegov album "Debi Tirar Mas Fotos" snažno naglašava tradicionalne portorikanske ritmove (salsa, bomba, plena itd.) i evocira kolonizaciju njegovog rodnog otoka, koji je pod jurisdikcijom SAD-a od 1898., prenoseći društveno-političku poruku u izrazito plesnom stilu.

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