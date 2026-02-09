Sve ljubavi Bad Bunnyja: Od višemilijunske tužbe i suda do veze s Kendall Jenner...

Portorikanski reper Bad Bunny, pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, jedna je od najvećih glazbenih zvijezda na svijetu, a sada je napravio pravi spektakl na ovogodišnjem Super Bowlu. No o njegovu privatnom životu, a posebno ljubavnom, zna se vrlo malo. Poznat je po tome da svoje veze drži daleko od očiju javnosti i rijetko ih komentira, a taj je stav najbolje sažeo u intervjuu za Vanity Fair.

​- Ljudi ne znaju kako se osjećaš, kako živiš, ne znaju ništa, a ja zaista ne želim da znaju - poručio je tada. Unatoč tome, interes za žene koje su osvojile njegovo srce nikada nije jenjavao.

Njegova prva dugogodišnja veza bila je s Carliz De La Cruz Hernández, koju je upoznao 2011. godine dok su oboje studirali na Sveučilištu u Portoriku. Zajedno su radili i u lokalnoj trgovini mješovitom robom, a ona je bila uz njega na samim počecima njegove glazbene karijere. Par se zaručio u siječnju 2016., no putevi su im se razišli samo nekoliko mjeseci kasnije, kada je on potpisao ugovor s izdavačkom kućom Rimas Music, a ona se posvetila studiju prava. Nakon kratkog pomirenja 2017. godine, veza je konačno pukla. Njihov odnos ponovno je dospio u medije 2023., kada ga je Carliz tužila za četrdeset milijuna dolara zbog neovlaštenog korištenja snimke njezina glasa, poznatog uzvika "Bad Bunny, baby", u pjesmama "Pa Ti" i "Dos Mil 16".

Foto: Mike Blake

Nakon prekida s Carliz, Bad Bunny je 2017. započeo vezu s dizajnericom nakita Gabrielom Berlingeri. Upoznali su se u restoranu nakon koncerta, dok je pjevač bio na večeri sa svojim roditeljima i braćom. Njihov je odnos godinama bio obavijen velom tajne, a prvi put su se zajedno u javnosti pojavili tek u veljači 2020. na jednoj košarkaškoj utakmici. Gabriela je imala značajan utjecaj na njegovu glazbu; snimila je prateće vokale za nekoliko pjesama, uključujući hit "El Apagón", a pojavila se i kao mladenka u spotu za pjesmu "Tití Me Preguntó". Pjevač je u intervjuu za Rolling Stone otkrio koliko mu je njezina podrška značila.

​- Sretan sam s njom. Ljudi ne znaju da mi je puno pomogla u emocionalnom smislu kada mi je to bilo najpotrebnije - rekao je.

Iako su prekinuli krajem 2022., ostali su u dobrim odnosima, a početkom 2026. godine, uoči njegovog nastupa na Super Bowlu, pojavile su se glasine o pomirenju nakon što je viđena u njegovu društvu na dodjeli Grammyja.

Njegova najeksponiranija veza svakako je bila ona sa supermodelom Kendall Jenner, koja je započela početkom 2023. godine. Njihova je romansa od samog početka bila pod povećalom javnosti, a par je viđen na brojnim događajima, od festivala Coachella i Met Gale do zajedničke kampanje za modni brend Gucci. Izvori bliski paru tvrdili su da se Kendall "odlično zabavlja" te da je reper "potpuno drugačiji od muškaraca s kojima je prije izlazila".

Foto: KEVY, JWNY

Veza je bila turbulentna, s prekidom krajem 2023., nakon čega je Kendall objavila zagonetnu poruku: "Ono što mi je suđeno, jednostavno će me pronaći." Pomirili su se u svibnju 2024., no romansa je definitivno okončana u rujnu iste godine, navodno zbog prenatrpanih rasporeda i činjenice da su oboje znali kako njihova veza "vjerojatno nije zauvijek".



