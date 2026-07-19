Obavijesti

Show

Komentari 0
JEDAN DETALJ SVI PRIMIJETILI

Anastasia i Petar opet skupa?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Anastasia i Petar opet skupa?
5
Foto: RTL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Par koji je vezu počeo u showu 'Gospodin Savršeni' nedavno je prekinuo, no sada su oboje učinili nešto zbog čega brojni njihovi pratitelji smatraju da su se pomirili

Admiral

Anastasia Kaleb (23) i Petar Rašić (30) su u prošloj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' završili zajedno, a njihova se veza nastavila i nakon što su se kamere ugasile. No nedavno su krenule glasine kako je ljubav puknula. Oni su tada maknuli s društvenih mreža zajedničke fotografije, a javnost koja je pratila njihovu ljubavnu priču na malim ekranima je danima čekala da se netko od njih oglasi. 

Foto: RTL

Tada je to učinila Anastasia, koja je za Net.hr rekla: 'Iz poštovanja prema našem odnosu, neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje'. 

POHVALIO SE FOTO Gospodin još Savršeniji: Šime Elez se isklesao u mjesec dana, pokazao je trbušnjake...
FOTO Gospodin još Savršeniji: Šime Elez se isklesao u mjesec dana, pokazao je trbušnjake...

No, sada njihovi pratitelji ponovno nagađaju - jesu li Anastasia i Petar uspjeli izgladiti nesuglasice? Naime, na društvenim mrežama su oboje vratili zajedničke fotografije, pri čemu je na Anastasijinom profilu njihova fotografija iz travnja, nakon što je show završio, 'prikvačena', odnosno prva na redu. 

Ni jedan ni drugi se za sada nisu oglasili, no pratitelji smatraju kako bi ovo mogao biti dobar znak da se između njih nešto promijenilo. 

POKAZALA FIGURU Anastasia se nakon prekida s Petrom vratila na društvene mreže: Evo kako joj stoji badić
Anastasia se nakon prekida s Petrom vratila na društvene mreže: Evo kako joj stoji badić

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Wow, kakva figura! Plavi badić otkrio Severinine mišiće, pogledajte kako je pozirala
FANOVI ODUŠEVLJENI

FOTO Wow, kakva figura! Plavi badić otkrio Severinine mišiće, pogledajte kako je pozirala

Popularna pjevačica Severina (54) pokazala je figuru u plavom badiću dok je pozirala u Orebiću. Njezina objava je u kratkom roku skupila tisuće 'lajkova' pratitelja i hrpu komentara u kojima je mnogi hvale
FOTO Samo čipka, ništa donji veš: Pogledajte u što se Knollica uvukla, skoro joj sve ispalo...
NOVO IZAZOVNO IZDANJE

FOTO Samo čipka, ništa donji veš: Pogledajte u što se Knollica uvukla, skoro joj sve ispalo...

Ivana Knoll, DJ-ica i 'vatrena' navijačica, se utegnula u čipkasti kombinezon koji je naglasio njezine obline. Uz snimku na kojoj pozira je poručila i kako dolazi na Ibizu
FOTO Imaju svoju liniju donjeg rublja, a u njemu vole pokazati i svoje obline: Evo kako im stoji
ZGODNE I PODUZETNE

FOTO Imaju svoju liniju donjeg rublja, a u njemu vole pokazati i svoje obline: Evo kako im stoji

Rihanna, Sydney Sweeeney, Kim Kardashian i Emily Ratajkowski imaju svoju liniju donjeg veša kojeg s ponosom nose. Odlično im stoji pa im tako i prodaja ide 'kao od šale'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026