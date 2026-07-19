Anastasia i Petar opet skupa?

Anastasia Kaleb (23) i Petar Rašić (30) su u prošloj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' završili zajedno, a njihova se veza nastavila i nakon što su se kamere ugasile. No nedavno su krenule glasine kako je ljubav puknula. Oni su tada maknuli s društvenih mreža zajedničke fotografije, a javnost koja je pratila njihovu ljubavnu priču na malim ekranima je danima čekala da se netko od njih oglasi.

Foto: RTL

Tada je to učinila Anastasia, koja je za Net.hr rekla: 'Iz poštovanja prema našem odnosu, neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje'.

No, sada njihovi pratitelji ponovno nagađaju - jesu li Anastasia i Petar uspjeli izgladiti nesuglasice? Naime, na društvenim mrežama su oboje vratili zajedničke fotografije, pri čemu je na Anastasijinom profilu njihova fotografija iz travnja, nakon što je show završio, 'prikvačena', odnosno prva na redu.

Ni jedan ni drugi se za sada nisu oglasili, no pratitelji smatraju kako bi ovo mogao biti dobar znak da se između njih nešto promijenilo.