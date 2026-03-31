SPLITSKI PJEVAČ ZA 24SATA

Karan: Posao me malo udaljio od picigina na Bačvicama...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Karan: Posao me malo udaljio od picigina na Bačvicama...
Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Nedavno je objavio novu pjesmu 'Moje malo sve' o zreloj i bezuvjetnoj ljubavi

Dogodi se i najboljima. Radi se pa me u određene dane nema, rekao nam je Goran Karan (61). Splitski pjevač godinama je vezan uz Bačvice, gdje često igra picigin, bez obzira na godišnje doba. U posljednje vrijeme ondje ga nije bilo.

- Tu je, znaš, jedna već upisana neredovitost, taj neki vagabundo... Tamo kad se zažele, vratiš se nazad i kad se ti zaželiš - dodao je Karan.

Split: Topao sunčan dan privukao građane na plažu Bačvice
Split: Topao sunčan dan privukao građane na plažu Bačvice | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

U međuvremenu je objavio novu pjesmu 'Moje malo sve'.

- Nisam ja nikoga izbacio. U mojim godinama se ne izbacuje - upozorio nas je kroz smijeh pa nastavio: "Pisma se napiše, objavi, realizira... 'Moje malo sve' je lipa pisma."

Govori o zreloj i bezuvjetnoj ljubavi.

- 'Moje malo sve' je pjesma nastala iz zahvalnosti i poštovanja. Nakon četrdeset godina na sceni shvatiš da su najvažnije pjesme one koje govore o ljudima koji nam drže ravnotežu u životu. Zato sam je odlučio objaviti baš na Dan žena - kao mali glazbeni poklon. 'Moje malo sve' je pjesma otvorena srca i svatko u njoj može prepoznati svoje malo sve - osobu bez koje život jednostavno ne bi bio isti. Pjesme zapravo žive kroz ljude: kad se netko uz tvoju pjesmu zagrli, poljubi, zaruči ili vjenča, znaš da si napravio nešto što ostaje. Tad pjesma više nije samo tvoja, ona postaje dio nečijeg života - objasnio je Karan nakon što je objavio pjesmu.

Stihove i glazbu potpisuje Karan, a aranžman i produkciju Nikša Bratoš. Pjesmu prati i videospot koji potpisuje Željko Petreš, a u njemu se pojavljuje Almira Osmanović, nacionalna prvakinja baleta.

- Zapamtite ime Almira Osmanović. Krasna mlada balerina - istaknuo je Karan.

Pjevač ne miruje. Pred njim su brojni nastupi, među kojima i koncert nakon otvaranja Dubrovačkih ljetnih igara na Stradunu.

- Puno sviranja, puno lipih stvari. Zato se bavim i ovim poslom, da možemo svirati u neke lipe ure na lipim mistima, ljudima kojima je to drago - zaključio je Goran Karan.

Zagreb: Božićni gala koncert Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom" u KD Lisinski
Zagreb: Božićni gala koncert Croatia osiguranja "Croatia povezana pjesmom" u KD Lisinski | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Komentari 1
