FOTO Ksenija iz Ljubav na selu pokazala svoju transformaciju: Evo kako je gubila kilograme

Srce farmera Josipa u prošloj sezoni showa osvojila je Ksenija. Njihova ljubav cvate, a fotkama se hvale na društvenim mrežama. No osim toga, Ksenija je smršavila pa dijeli i svoj put do idealne težine
Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa.
| Foto: RTL
Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa. |
Foto: RTL
Posljednju sezonu showa 'Ljubav je na selu' obilježila je ljubavna priča Ksenije i Josipa.
| Foto: RTL
Simpatije su bile vidljive već na prvom susretu, a to su nam priznali i u intervjuu.
| Foto: RTL
Zaljubljenost da, odmah. Ljubav, ne instantno, priznala je Ksenija, a Josip je rekao kako niti sam ne zna kako bi opisao taj osjećaj pa je jednostavno zaključio: 'Neopisivo'.
| Foto: RTL
Gledatelje su oduševili svojom pričom, a mnogi ih i dalje prate na društvenim mrežama.
| Foto: RTL
Ksenija je prije nekoliko mjeseci otkrila kako se jedno vrijeme borila s kilogramima pa pokazala kako je izgledala.
| Foto: Instagram
Danas je višak kilograma iza nje, a ona se osjeća bolje nego ikad. S Josipom rado pozira na društvenim mrežama, a sada je pokazala kako izgleda njena transformacija i objavila nove fotke svoje figure.
| Foto: Facebook
Ja se iz dana u dan osjećam sve bolje, a to se vidi i izvana. Minus 10 kg nije mi donio samo promjenu izgleda, nego i energije, navika i načina života. Zahvalna sam svom treneru i savjetniku Saimonu na podršci i motivaciji kroz cijeli put. Danas napokon nosim haljine o kojima sam nekad samo maštala — i ovo je tek početak, napisala je i objavila fotku svoje trnasformacije.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Nedavno je o gubitku kila govorila i za RTL.
| Foto: Facebook
Super sam i dobro se osjećam. Ljudi mi se puno javljaju oko savjeta. Puno njih mi govori da ih je moja transformacija motivirala, rekla je Ksenija.
| Foto: Facebook
Dodala je da se i prije dobro osjećala u vlastitom tijelu, ali da joj nova forma donosi dodatnu lakoću.
| Foto: Facebook
Sad više ne moram paziti što ću obući i to mi je najveća motivacija. Mršavim polako i želim da to bude zdravo, izjavila je.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Promjena životnih okolnosti me pogodila više nego što sam očekivala. Zatvorila sam se u sebe, emocije su se gomilale, a hrana je postala utjeha. Emocionalno prejedanje vratilo me nekoliko koraka unazad, napisala je.
| Foto: Privatni album
U tom periodu sam prošla i operaciju štitnjače. Hormoni su bili u disbalansu, tijelo umorno, a motivacija na minimumu. Trebalo je vremena da se sve stabilizira i da dovedem hormone u balans, ali upravo tada sam shvatila koliko je važno brinuti o sebi – iznutra i izvana, dodaje.
| Foto: RTL
I onda sam rekla: dosta je. Vratila sam se jedinom načinu prehrane koji kod mene stvarno funkcionira – vratila sam se disciplini, planu i podršci. Ovo što ste vidjeli na slikama nije photoshop. Nije Ozempic. To je balansirana prehrana, podrška mog trenera, dosljednost i trening koji iskreno baš i ne obožavam – ali nakon kojeg se uvijek osjećam bolje, napisala je.
| Foto: RTL
Foto Facebook/Patrik Macek/PIXSELL
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Facebook
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Facebook