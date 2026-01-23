Kardashianka zapalila internet

Kourtney Kardashian oduševila je mnogobrojne pratitelje na Instagramu kad je prije par dana objavila fotografije iz 2016. godine. Radi se o viralnom trendu kojem se i ona priključila, a u galeriji se našlo i nekoliko 'vrućih' fotki
Američka medijska ličnost i poduzetnica Kourtney Kardashian Barker iznenadila je svoje pratitelje najnovijom objavom na Instagramu, koja se čini kao pravo putovanje vremeplovom.
Umjesto uobičajenih prizora iz njezinog sadašnjeg života sa suprugom Travisom Barkerom, Kourtney je podijelila galeriju fotografija koje je očito vraćaju u jedno sasvim drugo razdoblje, otprilike deset godina u prošlost.
Galerija prikazuje seriju fotografija koje odišu estetikom sredine 2010-ih. Vidimo Kourtney kako uživa u bazenu s velikim osmijehom, pozira u glamuroznim modnim kombinacijama, ali i dijeli intimne trenutke
Dodatnu potvrdu da je riječ o starim fotografijama daje i kratki opis objave: "Damn Daniel". Riječ je o referenci na popularni internetski meme koji je bio viralan 2016. godine, čime je Kourtney jasno smjestila sadržaj objave u prošlo desetljeće.
Dok su tada u fokusu bili izlasci i reality show Keeping Up with the Kardashians, danas je Kourtney posvećena svom lifestyle brendu Poosh i wellness liniji suplemenata Lemme, koja se od početka ove godine prodaje u više od dvije tisuće Walmart trgovina diljem SAD-a.
