Obavijesti

Galerija

Komentari 0
'VRUĆE' FOTKE

Kardashianka zapalila internet

Kourtney Kardashian oduševila je mnogobrojne pratitelje na Instagramu kad je prije par dana objavila fotografije iz 2016. godine. Radi se o viralnom trendu kojem se i ona priključila, a u galeriji se našlo i nekoliko 'vrućih' fotki
Kardashianka zapalila internet
Američka medijska ličnost i poduzetnica Kourtney Kardashian Barker iznenadila je svoje pratitelje najnovijom objavom na Instagramu, koja se čini kao pravo putovanje vremeplovom. | Foto: Instagram
1/21
Američka medijska ličnost i poduzetnica Kourtney Kardashian Barker iznenadila je svoje pratitelje najnovijom objavom na Instagramu, koja se čini kao pravo putovanje vremeplovom. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026