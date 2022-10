Kim Kardashian klela se da ima prirodnu guzu, a evo kako je izgledala na početku emisije

Reaility zvijezda Kim Kardashian (41) tijekom godina se vidno promijenila te je njezin specifičan izgled postao prepoznatljiv svima.

Kim Kardashian svakako je najpoznatija Kardashianka te je upravo ona bila zaslužna za slavu cijele svoje obitelji na početku emisije 'Keeping Up With the Kardashians'. Kardashian je sada majka četvero djece, a život joj se, kao i izgled, u potpunosti promijenio.

I prije emisije upala je u društvo poznatih osoba, a jedno vrijeme je radila i kao osobni stilist za Paris Hilton. Sada su njih dvije najbolje prijateljice, a Kim je bila i pozvana na Parisino intimno vjenčanje.

Stil Kim Kardashian s godinama se mijenjao, ali je oduvijek bila modna ikona, kao što je i sada.

Njezin izgled kroz godine je varirao od tamne brinete, plavuše, crvenokose pa do crnokose žene. Obline su joj postale sve veće, a njezina stražnjica jedna od najpoznatijih na svijetu.

Kim se jednom prilikom dotaknula i teme plastičnih operacija te je rekla kako je radila botoks i ništa više. Više doktora izašlo je u javnost i reklo što primijete što je Kim 'dorađivala' na sebi, a to uključuje injekcije brade, obraza i usana te brazilsko podizanje stražnjice i ugradnju većih grudi.

Ona je negirala da je stavljala umetke u guzu i rekla: 'Živcira me kad ljudi kažu da imam umjetnu guzu.'

