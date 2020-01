Karleuša Dušku javno čestitala rođendan, a on ju je izignorirao

Nogometaš Duško Tošić jučer je proslavio 35. rođendan, a njegova supruga, kontroverzna folk pjevačica Jelena Karleuša (41) čestitala mu je preko društvene mreže. Objavila je Duškovu fotografiju s ljetovanja kada je pozirao na jahti. Kratko je napisala 'Sretan rođendan' i stavila emotikon orla.

Rođendan su mu čestitale i njihove kćeri Nika (10) i Atina (11) što je podijelio na svom Instagram profilu, dok Karleušinu objavu nije. Zanimljivo je kako se Duško i Jelena inače međusobno ne prate na društvenim mrežama...

Par je u braku imao mnoge trzavice, pogotovo nakon što se saznalo za navodnu Jeleninu seks aferu s bosanskohercegovačkim reprezentativcem Ognjenom Vranješom (30). Nagađalo se kako će se zbog toga Jelena i Duška rastati, međutim, par je još uvijek zajedno. Jelena je nedavno priznala kako su u braku imali brojnih nesuglasica, ali su sve prebrodili.

- Dušku sam pružila bezbroj novih šansi! Nisam sigurna da bi on bio spreman za isti test izdržljivosti. Mi žene smo tolerantnije i veće budale - rekla je cajka za magazin Hello!, a ne pada joj na pamet da se razvede. Jednom je prilikom otkrila što njezinom suprugu najviše smeta.

- Stalno mi govori da se neprestano slikam gola i kako to više nema smisla. On to ne voli. Pita me do kad ću se skidati gola, a ja kažem da se nije oženio domaćicom, nego Jelenom Karleušom. Mislio je da zna u što se upušta - izjavila je pjevačica.

- Još uvijek vjerujem da bi supružnici trebali ostati u braku zbog djece, ma kakav on bio - rekla je.

