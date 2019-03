'Karleuša je lavica, brzo će ona stati na noge nakon skandala'

Ne osjećam se u Hrvatskoj kao gost. Često sam ovdje, tako da nemam potrebe za posebnim ugostiteljskim uslugama, rekla je Marija Šerifović (34) u studiju 24sata.

Pjevačica se trenutačno nalazi u Zagrebu jer 6. travnja ima koncert u Ciboni, kojem se, kaže, jako veseli.

- Zapostavila sam Hrvatsku publiku i odlučila sam to malo popraviti u ovoj godini. Imam puno koncerata na Balkanu, osim ovdje, pa sam se, eto, krenula posvetiti malo i Hrvatskoj, red je. S druge strane, imam lijepe uspomene iz Lisinskog gdje sam nastupala prije dvije ili tri godine, pa je vrijeme da se družimo ponovo. Cibonu sam izabrala zato što smatram da ljubav treba njegovati - istaknula je Marija.

Smatra da ne treba iskoristiti trenutak popularnosti i odmah uzeti sve odjednom.

- U redu je i da se malo držimo željni jedni drugih - smatra. Priznala nam je da je veliki perfekcionist, što joj teško pada.

- Na pozornici me najviše smeta kad bend pogriješi. Dvije godine imam odličan bend i sve je uredu. Prije sam znala zaustaviti koncert i napraviti show program i odrediti koliko će osobi koja je pogriješila biti manji honorar taj dan pa potom nastaviti koncert - rekla je Marija, koja se ne može zamisliti u bilo kojem drugom poslu osim pjevanja.

- Da nisam pjevačica, ne bih postojala. Ja ne znam skuhati ni jaje. Nemam pojma koliko jaje treba stajati u vodi. Tri, četiri minute? Ne znam - kaže kroz smijeh.

Dodaje da ni kavu ni kuha, već 'ima aparat koji joj je sprema'.

- Ja sam vam za hedonizam na najvećim mogućim visinama - otkriva i priznaje kako je njezina najveća mana tvrdoglavost.

Strpljenja, kaže, ima taman, a najviše za natjecatelje showa 'Zvezde Granda' u kojima je ona jedna od članica žirija.

- Taman imam toliko da sve što im kažem, kažem im samo jednom. Ali na svu sreću, ti su ljudi mladi, talentirani i pametni i srećom barem do sada im to nisam morala ponavljati više puta - kaže kroz smijeh. Pjevačica posebno voli avanture. Kaže da je dosada njezin najveći neprijatelj. Otkrila nam je i što je za nju najluđa stvar koju je napravila u svome životu i karijeri.

- Skočila sam u zaleđeno jezero kad sam bila djevojčica. To je bilo iz dosade, ali to su bila dječja posla. No nisam bila problematično dijete - smatra.

Iako je avanturističkog duha, sa žanrovima ipak ne voli eksperimentirati.

- Za time nemam potrebe. Odrasla sam u obitelji gdje su se slušali razni glazbeni žanrovi. Moja majka je pjevala narodnu glazbu, a pjeva je i dan danas. Pop glazba će uvijek bit moja prva ljubav, ali nikada neću posustati od toga da sa zadovoljstvom otpjevam neki lijep tradicionalan narodnjak. Glazba je lijepa, bila ona kojeg god žanra, ali pop glazba je zaista moja prva ljubav - rekla je iskreno.

Dodala je kako joj je u djetinjstvu Whitney Houston bila glazbeni idol i uzor, a sad joj je ipak na toj listi netko drugi.

- Bruno Mars mi je broj jedan trenutno. Kažu da sličimo, ali to mi je isto super - rekla je kroz smijeh.

Šerifović smatra kako u svojoj karijeri nije naišla na predrasude.

- Barem ne da ja znam. Ali, vjerojatno postoje ljudi koji imaju problem sa mnom. Mene ljudi ili vole ili sam im do te mjere odvratna da se to ne može prepričati riječima, ali to je dobro. Biti sredina bilo čega je dosadno, to su životi koji ne ostavljaju nikakve tragove. Ovako da im barem budem iritantna imat će me čemu pamtiti - objašnjava Marija.

Nedavno je rasprodala četiri koncerta u Beogradu, a sada priprema i peti.

- To čak ni ja nisam očekivala, pogotovo ne zato što sam imala solistički koncert u Areni prije osam ili deset mjeseci, tako da je to za sve nas jedan veliki šok, ali obećajem da ću poslije petog stati da i ja malo odmorim - objasnila je.

Osim uspješne karijere voli pomoći i svojim kolegama. Podršku je dala kolegici Jeleni Karleuši (40) nakon porno skandala između nje i nogometaša Ognjena Vranješa (29).

- Ja se nisam oglašavala javno kada su nju pogodile sve te situacije. Mislim da su to za svakog živog čovjeka psihološko-duševni udarci, ali Jelena je lavica. Treba malo vremena da se duša oporavi, iako rane nikad ne zarastu, ali da se barem flasteri lijepo zalijepe, jer ima supruga i dvoje divne djece. I sigurno sam da će ona ubrzo stati na noge - rekla je.

Rado se sjeća pokojnog kralja narodne glazbe Šabana Šaulića. Iako nikada nije snimila pjesmu, kaže da je od njega puno naučila o glazbi.

- Sve što sam uspjela da naučim on je to negdje prepoznao, volio je način na koji pjevam, volio je da ponekad radimo zajedno. Ja imam veliku tremu, ali nikada nisam imala takvu kao kada je on mene pozvao da ja njemu budem gost na koncertu. To mi je bilo 'wau'. Mislila sam si: 'što ću mu ja, to mi je bila prelijepa uspomena' - objasnila je pjevačica.

Dodala je da se Šaulić sigurno neće nikada zaboraviti.

- Ostavio je toliko lijepih pjesama da je to nemoguće - izjavila je.