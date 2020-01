Karleuša nakon burne godine i skandala: 'Želim biti sretna...'

Iza pjevačice Jelene Karleuše (40) je teška godina. Imala je porno skandal, pisalo se da se razvodi, a potom joj je i umrla majka Divna Karleuša. Jelena se unatoč svemu posvetila poslu i za doček Nove 2020. godine nastupala je pred brojnom publikom u jednom beogradskom hotelu.

- U 2019. sam bila jaka, a sljedeće što želim je da budem sretna. Izgubila sam majku, koja mi je bila sve u životu. Polako se oporavljam i vrijeme je da krenem dalje, onako kako bi ona to željela. Teško je nastaviti život poslije takve žene, koja mi je bila i majka i prijatelj i najveća podrška, ali svakog dana u sebi čujem njezine riječi podrške koje mi daju snagu da idem dalje - ispričala je Jelena za srpske medije.

Ovo je prva Nova godina koju pjevačica provodi bez majke i njoj je posvetile blagdanske dekoracije u kući. Također, u posljednje vrijeme regulirala je prehranu i smršavila.

- Ove godine sam se toliko jela iznutra, ali nisam zbog toga smršavila već zahvaljujući specijalnoj, zdravoj prehrani. Kao svaki lav, odlučila sam se na ovaj korak kad mi je muž rekao da sam debela. Sad se gorko kaje zbog toga. Sljedećeg ljeta ćete me vidjeti u mikrobikiniju - nasmijala se Jelena.

Njezin suprug Duško Tošić (34) nije oduševljen njezinim provokativnim oblačenjem.

- Moj Duško to jednostavno ne voli. Pita me do kada ću se tako skidati, a ja mu kažem: "Dragi, nisi se oženio domaćicom, nego Jelenom Karleušom" - ispričala je Jelena.

Pjevačica ima velike planove za 2020.

- U glazbenom smislu spremam nešto vrlo lijepo i šokantno. Ne mogu vam reći o čemu se radi, ali to je nešto što sam oduvijek željela. Tko zna mene i moju priču, sve će mu biti jasno - rekla je.

