Cajka: Dušku sam dala bezbroj šansi, mi žene smo veće budale

Cajka Jelena Karleuša (41) tvrdi da je popustljivija prema suprugu, nogometašu Dušku Tošiću (34) nego što je on prema njoj. Pjevačica je priznala kako u njihovom braku postoje trzavice, koje su do sada uspješno prebrodili.

Foto: Instagram

- Dušku sam pružila bezbroj novih šansi! Nisam sigurna da bi on bio spreman za isti test izdržljivosti. Mi žene smo tolerantnije i veće budale - rekla je cajka za magazin Hello!.

Jeleni, koja iza sebe ima najturbulentniju godinu u životu, ne pada na pamet da se razvede.

Foto: Instagram

- Još uvijek vjerujem da bi supružnici trebali ostati u braku zbog djece, ma kakav on bio - rekla je.

Foto: Instagram

Ona tvrdi da postoji ljubav za sva vremena, ali da to nije ona između muškarca i žene.

Foto: Instagram

- To je ljubav majke prema djetetu. Sve drugo je podložno eroziji - kazala je Karleuša.

Foto: Instagram

Pjevačica se nije pomirila sa smrću majke Divne, koja je u ožujku preminula od raka pluća.

- Smatram da Divna nije otišla i nikad neće. Ona je tu svakim mojim udahom, svakim otkucajem srca i u svakoj misli. Moja majka živi kroz mene. Negdje pred kraj sam joj to i rekla. Željela sam da joj bude kristalno jasno. Nas dvije smo toliko bile povezane na svim nivoima da to ne može nestati. Takva ljubav nikad ne nestaje. O majci ne pričam u prošlom vremenu, niti to čine ljudi u mom okruženju - poručila je.

Foto: Instagram

Jelena je sigurna da ne bi doživjela četrdesetu da je muško.

- Da sam se rodila kao muškarac, odavno ne bih bila živa. Ovo su moje kakve-takve sretne okolnosti. Mada me ni sada nitko ne doživljava kao nježnu ženu, već kao opasnog protivnika - zaključila je.

