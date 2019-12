Ma kakav muž Duško, Karleuša se 'bacala' na Djeda Mrazove...

Cajka Jelena Karleuša (41) ne prestaje provocirati na društvenim mrežama. I dok većina ljudi, kako estradnjaka, tako i 'običnih smrtnika', blagdane provodi u krugu najbližih, ova pjevačica ima nešto drugačije planove.

Foto: Instagram

Objavila je fotografije i videa s jednog snimanja na kojem se 'bacala' na Djeda Mrazove. Pozirala je u crnoj otvorenoj lateks haljini i štiklama, kosu je raspustila, a grudi je 'izbacila' u prvi plan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Jeste li spremni za 2020.? - napisala je u opis objave koja je u kratkom roku prikupila preko 30.000 lajkova.

Foto: Instagram

'Sahranit ćeš nas prije vremena', 'Brutalna', 'Diva', pisali su joj oduševljeni fanovi na Instagramu.

Cajka je u objavi najavila nastupe 31. 12. i 1. 1. i tako otkrila da će u Beogradu pjevati za Novu godinu.

Foto: Instagram

Nije poznato što na ovo sve kaže suprug pjevačice i otac njezine djece, nogometaš Duško Tošić (34). Njemu se navodno ne sviđaju njezina golišava izdanja na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

- Stalno mi govori da se neprestano slikam gola i kako to više nema smisla. On to ne voli. Pita me do kad ću se skidati gola, a ja kažem da se nije oženio domaćicom, nego Jelenom Karleušom. Mislio je da zna u što se upušta - izjavila je cajka nedavno.

POGLEDAJTE VIDEO: