Karleuša se oštro obrušila na Severinu: 'Gora je od švercera i dilera, ona propagira mržnju!'

Pjevačica Severina Vučković zadržana je u nedjelju na granici sa Srbijom nekoliko sati, policija joj je pretresla auto, a zatim su je i ispitali. Naposljetku ju je policija pustila da uđe u Srbiju, no Severina to nije htjela već se vratila u Hrvatsku. U ponedjeljak se oglasila i na društvenim mrežama oko toga, a njen slučaj komentirali su i neki političari.

Iako je Severina tijekom dana dobila brojne poruke podrške koje je objavljivala na svojem Instagramu, a podršku joj je dala i Konstrakta, koja je predstavljala Srbiju prije par godina na Eurosongu, u ponedjeljak se oglasila i srpska pjevačica Jelena Karleuša koja je Severinu oštro isprozivala.

- Svatko tko sebe naziva poštenim i časnim čovjekom, dobrim čovjekom i čovjekom sa zdravim razumom, javno će osuditi nekoga tko slavi i likuje zbog protjerivanja pola milijuna ljudi iz neke zemlje - započela je Karleuša svoju ljutitu objavu.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Karleuša: 'Severina je gora od švercerice i dilera droge'

- U slučaju pjevačice Severina, koja glasno proslavlja genocid nad hrvatskim državljanima srpske nacionalnosti, najmanje što je ova država mogla učiniti jest da joj pretresu auto jer je ona mnogo gore od švercerice i dilera droge. Ona je netko tko propagira fašizam i mržnju, a takvima u Srbiji nije mjesto. Kada je riječ o njenom napadu na srpskog predsjednika, razlika između njenog i našeg jest ta što naš nikog nije i nikog neće protjerati, ali je dosta bilo likovanja nad stradanjem i mukom našeg naroda od strane one koja je bez iole morala i obraza htjela još malo srpskih para - poručila je Karleuša.

- PS. vjerujem da je ljuta zbog tretmana švercerka i da zbog toga neće više dolaziti, ali mora biti svjesna da se ama baš nitko nije potresao zbog nje. Zbogom od kako ona kaže 'genocidnog naroda' - zaključila je.

Zatim je u idućem 'storyju' napisala da treba 'poseban krug pakla za pripadnike mog naroda koji bi podržali i nesretnu Severinu i crnog vraga ako će tako nauditi srpskom predsjedniku'.

Foto: Antonio Ahel

- Ako išta mrzim, to je kad Srbin ide na Srbina - napisala je.

Kritizirala je i Konstraktu koja je, kao podršku Severini, kratko na društvenim mrežama napisala 'Lijepo priča Severina'.

- Predstavnice Srbije na Eurosongu, Konstrakta, ne podržavaj neprijatelje svog naroda. Ne postoji opravdanje za to - napisala je Karleuša.

Severina: 'Pitali su me što mislim o Srebrenici, Oluji...'

Podsjetimo, Severina je ranije poručila da su je na ispitivanju na granici pitali što misli o Srebrenici, Oluji, demonstracijama protiv iskapanja litija...

- Dotakli su se i Jasenovca, a došli su i do Tuđmana. Treba li reći da mi je policajac, u 30-tim godinama, stalno pokušavao objasniti da samo radi svoj posao, jer sam ja javna osoba i imam društveni utjecaj pa eto... Na to sam mu rekla da će tek vidjeti taj utjecaj kad sutra sve objavim što me ispitivao i kad svi mediji prenesu. Jadan je stalno izlazio tijekom ispitivanja, jer ga netko zvrcao na telefon, valjda mu davao daljnje upute, pa se ovaj vraćao s novim i novim pitanjima. Pitanjima na koja obično povjesničari daju odgovore - rekla je, između ostalog Severina, koja je poručila i kako 'neće u Srbiju dok je diktator na vlasti'.