Konstrakta porukom podržala Severinu: Evo što joj je poručila

Lijepo priča Severina, poručila je srpska pjevačica Ana Đurić Konstrakta (45) nakon što je srpska policija u nedjelju privela Severinu (52) na razgovor prilikom prelaska granice.

Splitska pjevačica je Konstraktin Instagram story podijelila na svom profilu.

Severina je za 24sata ranije potvrdila da ju je policija zaustavila prilikom ulaska u Srbiju u nedjelju te nakon nekoliko sati odveli u zgradu policije na razgovor.

- Na ispitivanju su mi bez suvišnih pojašnjenja krenuli postavljati pitanja što mislim o Srebrenici, Oluji, zašto sam podržala demonstracije protiv iskapanja litija i napisala da je to Srbija koju volim. Dotakli su se i Jasenovca, a došli su i do Tuđmana. Treba li reći da mi je policajac, u 30-tim godinama, stalno pokušavao objasniti da samo radi svoj posao, jer sam ja javna osoba i imam društveni utjecaj pa eto... Na to sam mu rekla da će tek vidjeti taj utjecaj kad sutra sve objavim što me ispitivao i kad svi mediji prenesu. Jadan je stalno izlazio tijekom ispitivanja, jer ga netko zvrcao na telefon, valjda mu davao daljnje upute, pa se ovaj vraćao s novim i novim pitanjima. Pitanjima na koja obično povjesničari daju odgovore - rekla je, između ostalog Severina, koja je poručila i kako 'neće u Srbiju dok je diktator na vlasti'.

