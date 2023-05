Karmela i Tomislav ponovno su spašeni, a Verica i Dragan otišli iz showa: 'Hitno je, moramo ići'

U današnjoj epizodi 'Superpara' na redu je bio zajednički izazov, a za jedan par završila je avantura u showu. Situacija u kući se smirila, ali za neke osobe prijateljstvo je završeno.

- S ostalima sam super, a što se tiče osobe s kojom sam imala konflikt - odnosno ona sa mnom, imam osjećaj kao da nje nema ovdje. Ne mogu si dozvoliti da me netko tako više isprovocira, žao mi je što sam si to dozvolila, ali svi smo ljudi i svi griješimo - rekla je Verica dok je Meri više bila zabrinuta kako će proći današnji zadatak.

Foto: RTL

Martina i Ismael pričali su kako je Dragan utihnuo nakon svađe u kući, a Azelma se šminkala dok joj je Davor držao ogledalo pa je poslije rekla:

- Smatram da igra prljavu igru, da nije iskren i otvoren. Za svoje godine trebao bi biti zreliji čovjek. Mislim da mu novac nije toliko ni važan, njemu je bitno da on pobijedi.

No Davor je sve ostavio po strani i usredotočio se na izazov i eliminacije.

Foto: RTL

- Bez obzira na međuljudske odnose, ovo gledam sa sportske strane, tko god ispadne, bilo bi mi žao jer smo se došli natjecati, a ne prepirati tko ima više, tko manje… Bilo bi mi žao za svakoga da ispadne - rekao je. Dragina Anamarija pričala je s Meri o tome kako je normalno da dođe do napetosti u kući jer žive s različitim karakterima.

- I mi koji nemamo veze s tim, osjetimo tu negativu - dodala je Anamarija koja kaže da ne bi tako svađala u kući i zaključila da će se to riješiti tek kad jedan od posvađanih parova napusti show. Dodala je se Meri i Davor nisu sprijateljili sa svima jer su se stalno stavljali u prvi plan.

Foto: RTL

U to su vrijeme Azelma, Martina, Filipova Anamarija i Verica pjevale u sobi i govorile Azelmi da se Ismet i ona trebaju uozbiljiti i odraditi zadatak kako treba. Dečki su vježbali u dvorištu i njih nije bilo briga za klanove.

- Muški su jednostavniji, žene su dosta komplicirane - zaključili su Ismael i Tomislav.

Došao je Enis i najavio izazov 'Poznaješ li bližnjega svoga?'. Par koji odgovori isto na pitanje, a njihov se odgovor poklopi s većinom u kući, zakoračit će korak naprijed. Par koji prvi dođe do crvenih kockica, osvaja izazov, a parovi koji ostanu zadnji idu u eliminaciju. Tko je najpristojniji par u kući - Anamarija i Filip napisali su da su to oni, što se poklopilo s mišljenjem većine pa su zakoračili jedan korak naprijed. Drugo je pitanje bilo koja je žena muško u vezi, a kako su Meri i Davor jedini napisali Vericu, kao i većina, sljedeći korak napravili su oni. Za omiljeni par u kući svi su, osim Martine i Ismaela, napisali Azelmu i Ismeta, pa samo oni nisu išli korak naprijed.

Foto: RTL

Novo je pitanje bilo kojem je paru najvažniji novac, a većina je odgovorila Meri i Davor. Kako se igra zahuktavala, tako su Meri i Davor stalno pisali Vericu i Dragana uz neka općenita objašnjenja, a svi su komentirali da ih zapravo provociraju.

- Današnji Merini i Davorovi odgovori vezani za mene, a ne Dragana, mislim da su strašno lažnI - rekla je Verica, a Meri je tvrdila da nije bilo tako. Martinu i Ismaela većina smatra najljepšim parom u kući, najveći papučar ispao je Filip, a Meri je još jednom napisala Dragana.

Foto: RTL

- Mislim da joj je to bio najslađi trenutak u izazovu - smijala se Verica. Filip se smijao svima koji su napisali njegovo ime zato što ga je i sam napisao. Tomislav i Filip imali su jednak broj glasova pa su iskoraknuli Verica i Dragan koji su napisali Tomislava, Filip i Anamarija jer su napisali njegovo ime, baš kao i Ismael i Martina.

Tko u kući ima najviše razumijevanja za druge, većina je odgovorila Filipova Anamarija, a iskoraknuli su Azelma i Ismet. Za najzgodniju ženu u kući glasali su za Martinu i Draginu Anamariju, a najzatvorenijom osobom u kući odabrali su Draginu Anamariju.

Foto: RTL

- Ne mogu si dopustiti da budem kao što sam vani zato što mislim da bi se to moglo pogrešno protumačiti - rekla je.

Na pitanje tko ne posprema kuhinju za sobom, neki su napisali Karmelu i Tomislava, koja se osjetila prozvanom, neki Meri i Davora, a neki Anamariju i Dragu.

- Mogu reći da je Azelma bila sigurno iskrena u izazovu, a za ostale ne mogu garantirati - rekao je Drago. Azelma i Ismet prvi su završili izazov, a Karmela i Tomislav završili su u eliminacijama uz Anamariju i Dragu.

Foto: RTL

- U izazovu su se samo potvrdili odnosi u kući - rekla je Karmela, objašnjavajući da su neki odgovor bili nepromišljeni, a drugi previše promišljeni te da nisu odgovarali istinu. Tomislava je najviše povrijedilo to što je ispalo da ne čiste kuhinju i bilo im je žao što su u eliminacijama s Anamarijom i Dragom, koji misle da će Karmelu i Tomislava možda skupo stajati druženje s Meri i Davorom.

Martina i Ismael svoju su narukvicu dali Anamariji i Dragi zato što Karmela od svađe izbjegava društvo ostalih u kući. Anamarija i Filip dali su narukvicu Karmeli i Tomislavi jer su izgladili sve nesuglasice s njima, a i više su se zbližili. Azelma i Ismet dali su narukvicu Anamariji i Dragi, a Meri i Davor dali su narukvicu Karmeli i Tomislavu. Verica i Dragan dali su narukvicu Anamariji i Dragi.

Foto: RTL

Karmela i Tomislav željeli su da Anamarija i Drago napuste 'zatvorsku sobu', gdje su smjestili Martinu i Ismaela, a potom su se pozdravili sa svima. No iznenađenjima nema kraja pa su ubrzo Verica i Dragan rekli:

- Nažalost, jako nam je hitno i moramo napustiti show!

Foto: RTL

Odmah su to došli reći Karmeli i Tomislavu, kojima su se osjećali pomalo nelagodno jer ponovno ostaju u showu! Potom su to rekli i ostalim stanarima, koji su bili tužni što moraju otići. Karmela i Tomislav otišli su to reći Meri i Davoru, koji bi više volio da su ih izbacili sportskim putem - ili oni njih. U Veričinu i Draganovu sobu stigli su Anamarija i Drago, kojima je drago što su dobili baš tu sobu jer im je bila najljepša.

Foto: RTL

Najčitaniji članci