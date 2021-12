Svaki kuhar voli da njegovo jelo izađe što bolje van, a to su se posebno potrudili kandidati ovoga puta, no ostali su razočarani sami u sebe. Ipak, samo jedan od njih proglašen je najlošijim i to je bio tanjur Karmen Jurčić

U eliminacijskom testu u kojem su osim Karmen sudjelovali još i Željka Bleuš, Ivan Temšić i Zvijezdana Posavec, kandidati su morali replicirati jelo Damira Tomljanovića – branicin s kvarnerskim knedlima. Sve je s galerije promatrala Gorana Milaković koja direktno ulazi u polufinale te do tada neće kuhati. ''Strašno mi je teško što nisam kuhala zadnji put i što neću kuhati opet. Nekako mi to stvara nervozu iako svi kažu da odmorim glavu. Teško mi je što svaku večer jedan manje dolazi. Htjela bih kuhati, došla sam kuhati'', kaže Gorana. I prije nego je predstavljeno jelo, Karmen je nagađala o čemu bi se moglo raditi, a budući da Damir voli slatko, mislila je da će raditi desert. Na kraju se ipak radilo o ribi koja nije bila najsretniji izbor za Karmen. ''Nisam očekivala da ću biti u top pet. Drago mi je'', rekla je Karmen kojoj se prilikom vađenja namirnica iz košarice prosuo prah kojeg je ipak na kraju uspjela spasiti. Stjepan se našalio da za pripremu jela imaju 83 minute. ''Gdje su te tri minute?'', pitala je Gorana, a Stjepan dodao: ''Dodat ćemo vam još sedam minuta''. Iako je žiri isprva primijetio koliko discipliniranije kandidati sada kuhaju za razliku od početnih dana, kasnije je Damir izrazio nezadovoljstvo. ''Čak sam i ljut. Prokockali su prvih pola sata. Previše vremena gube na pojedinim komponentama i sada je panika'', primijetio je Damir pred kraj podsjetivši da su dobili izazove koji su im poznati. Nakon što su zgotovili jela, Gorana je primijetila kako prema njoj ni jedan tanjur ne izgleda kao onaj kojeg je prezentirao Damir. Karmen je tek na kraju shvatila kako nije servirala jedan dio – čips od češnjaka koji je pripremila, a ni Željka nije bila zadovoljna svojim tanjurom. Ivan je napravio jako velike kuglice, jer je stavio cijeli rep škampa, pa su izgledale daleko veće nego na pokaznom tanjuru. ''Mislim da je moj tanjur vizualno blizu pokaznom, ali kuglice su malo ulovile boju'', smatra Željka. Damiru je umak na njezinom tanjuru jako lijepo začinjen, ali Stjepanu gel od peršina nije bio dobro razrađen. ''Ukusno je sve. Nije kao tvoj tanjur, ali je dobro'', rekao je Stjepan. - Mislim da sam dala sve od sebe u ovom trenutku. Možda sam umorna i stalo mi je. Drago mi je što sam uspjela sve servirati i odraditi sve komponente - rekla je Zvijezdana koja se rasplakala pred žirijem kad im je donijela svoj tanjur. Ivan je žiriju izrazio strah da možda nije sve dovoljno dobro pečeno. ''Vidio sam koje sam greške napravio i koje bi me mogle koštati'', komentirao je svoje jelo Ivan. ''Imamo svi isti problem. Sirovo je'', primijetio je Melkior nakon što je otvorio kuglicu na Ivanovom tanjuru. ''Ali ribu je lijepo pogodio, kao i umak'', rekao je Stjepan. Karmen je žiriju ispričala kako je prilikom kuhanja izgubila koncentraciju, te da je izostavila nekoliko komponenti. ''Baš sam iscrpljena i umorna'', rekla je. ''Fokus je nestao i nedostaje komponenti'', zaključio je Damir kada je proučio jelo. ''Nisam razočaran u jednoj stvari, vidim koliko vam je stalo. Niste se predali ni u jednom trenutku. Nastavili ste gristi. Onaj tko uspije obuzdati dvojbe, on će uspjeti'', rekao je Damir. Melkior im je skrenuo pažnju na to da im radne jedinice nisu bile dovoljno uredne i da su se zato gubili u pojedinim trenucima. Kada su trebali izdvojiti najlošije komponente sa svojih tanjura, Željka je izdvojila da su joj knedle ispale najlošije, Zvijezdana kremu od češnjaka jer je bila prerijetka, Ivan knedlu, a Karmen file. ''Danas nemamo ni najboljeg ni zlatnu sredinu, možda imamo broncu i dolje ispod bronce'', rekao im je Stjepan te rekao da su ispod bronce jelo napravili Karmen i Ivan. Nedostatak komponenti i tehnički loša izvedba ipak je presudilo da show napusti Karmen. ''Svjesna sam do kud sam došla i do kud sam dogurala. Mogla bih i do kraja, ali karte su se tako posložile i ako je tako trebalo biti neka bude'', zaključila je Karmen. U sljedećoj emisiji gledamo nastavak utrke za MasterChef titulu, a u njoj se sada nalaze samo njih četvero: Željka, Zvijezdana, Ivan i Gorana.