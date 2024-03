Karmen misli da je Josip previše sirov, a on joj nije ostao dužan: 'Neka si nađe umirovljenika...'

Ovoga tjedna u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' vjenčala su se još dva para, a jedan od njih bili su Karmen i Josip. Problemi su za njih krenuli na samoj ceremoniji, a Karmen je prokomentirala da je Josip previše sirov muškarac za nju. Josip joj nije ostao dužan, piše RTL.

- Nije me to povrijedilo, jak sam u glavi, fleksibilan, veseo sam, imao sam super ekipu. Nisam mekan da me može povrijediti žena koja ne zna što hoće. Nisam joj ništa zamjerio jer sam odmah shvatio kakav je tip osobe. Mene ta sredina o kojoj ona priča ne zanima. Ako hoće sredinu neka si nađe umirovljenika. Ja nisam čovjek od sredine - rekao je.

Foto: RTL

Karmen je Gestalt psihoterapeutkinja, koja traži čvrstog muškarca. Razvedena je sedam godina, a iz braka ima dva sina s kojima živi. U braku je bila 16 godina i priznala je da je odluka o razlazu bila jako teška.

- Biram snažne muškarce koji me mogu zaštititi, želim se osjećati sigurno uz njega. Sviđa mi se kada je vitalan, vježba i brine se o sebi - otkrila je prije ceremonije.

Foto: RTL

Karmen je kasnije otkrila i kako joj nije bilo svejedno prilaziti oltaru, a pritom su se čuli ružni komentari iz publike. Josipov uzvanik nije bio oduševljen mladenkinim izgledom pa je rekao: "Grob, brate! Ova je starija od mene". Karmen je za prvi ples s Josipom odabrala bachatu, a za 24sata otkrio je kako mu se svidio prvi ples.

- Tu vrstu plesa nisam nikad plesao, ali zbog Karmen sam se potrudio - ispričao je Josip ranije.

Foto: Suzana Bota